Harry Kane Jadi Penyelamat! Inggris Comeback Kalahkan RD Kongo 2-1, Tantang Meksiko di 16 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Harry Kane menjadi penyelamat Inggris di Piala Dunia 2026. Dua gol sang kapten membalikkan keadaan saat The Three Lions menang dramatis 2-1 atas RD Kongo dan memastikan tiket ke babak 16 besar.

Inggris sempat berada di ambang salah satu kejutan terbesar Piala Dunia 2026 setelah Brian Cipenga membawa RD Kongo unggul lebih dulu melalui gol cepat pada menit ketujuh.

Gol tersebut membuat tim asuhan Thomas Tuchel tampil di bawah tekanan. Hingga memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur pertahanan RD Kongo, tetapi berkali-kali digagalkan penampilan gemilang kiper Dimitry Mpasi.

The Athletic bahkan menyebut Inggris nyaris mengalami salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah mereka di Piala Dunia.

"Harry Kane benar-benar menyelamatkan Inggris dari tersingkir lebih awal secara memalukan di tangan RD Kongo," tulis The Athletic dalam laporan langsung pertandingan.

Harry Kane Jadi Pembeda Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-75.

Anthony Gordon, yang baru masuk sebagai pemain pengganti, mengirim umpan silang akurat ke dalam kotak penalti. Harry Kane menyambutnya dengan sundulan tajam yang gagal diantisipasi Dimitry Mpasi.

Gol tersebut menjadi gol keempat Kane pada Piala Dunia 2026 sekaligus gol ke-12-nya sepanjang sejarah penampilannya di Piala Dunia.

Momentum langsung berbalik.