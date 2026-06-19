Granit Xhaka Puas Usai Timnas Swiss Tumbangkan Bosnia dan Herzegovina

JawaPos.com - Granit Xhaka merasa puas dengan kemenangan yang diraih tim nasional Swiss saat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina. Laga yang berakhir dengan skor 4-1 tersebut dimainkan di SoFi Stadium, Jumat (19/6).

Kapten timnas Swiss tersebut terlebih dahulu memberikan pujian kepada Johan Mazambi yang mencetak dua gol. Setelah gol tersebut, Granit Xhaka juga turut menyumbangkan satu gol dari tendangan penalti pada menit ke-90+7.

"Johan masih muda, dia punya masa depan yang besar di depannya. Saya membiarkan pengalaman mengambil prioritas dan kali ini saya mengambil penalti," kata Granit Xhaka yang dikutip dari laman FIFA, Jumat (19/6).

Bagi Xhaka, permainan timnas Swiss lebih baik daripada saat laga imbang melawan Qatar. Kemenangan dari Bosnia dan Herzegovina juga membuka peluang mereka lolos ke babak berikutnya makin terbuka lebar.

"Kemenangan ini sangat berarti karena kami tidak memulai seperti yang kami inginkan [melawan Qatar]. Sekarang kami mengoleksi empat poin dari dua pertandingan dan kami bermain sangat baik,” tambah pemain Sunderland tersebut.

Yang menjadi sorotan Xhaka adalah timnas Swiss mampu menguasai permainan dengan terus menciptakan peluang berbahaya. Gelandang 33 tahun tersebut juga menyebut bahwa timnya bermain baik di babak kedua.

"Saya tidak berpikir babak kedua jauh lebih baik daripada babak pertama. Perbedaannya adalah kami mencetak gol di babak kedua, bukan di babak pertama. Secara keseluruhan, kami cukup baik dalam penguasaan permainan… dengan dan tanpa bola dan kami menciptakan banyak peluang, seperti yang kami lakukan melawan Qatar, dan kami senang bisa membawa pulang tiga poin. Ini sangat penting," jelas Xhaka.

Eks pemain Arsenal tersebut senang dengan para pemain pengganti yang masuk. Seperti Johan Mazambi dan Ruben Vargas yang mencetak gol meski bermain dari bangku cadangan.