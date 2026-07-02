3 Highlight Utama dari Kemenangan Dramatis Inggris atas Kongo di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Inggris akhirnya memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 2-1 atas RD Kongo. Namun, kemenangan itu diraih dengan perjuangan yang jauh dari kata mudah.

The Three Lions sempat berada di ambang salah satu kegagalan paling memalukan dalam sejarah mereka di turnamen besar. Beruntung, Harry Kane kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak dua gol yang membalikkan keadaan dan mengantar Inggris menghadapi Meksiko di babak berikutnya.

Melansir The Standard, berikut tiga poin penting dari kemenangan dramatis Inggris.

1. Inggris Nyaris Menelan Salah Satu Kekalahan Paling Memalukan RD Kongo membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap di babak gugur. Tim asuhan Sebastien Desabre tampil berani dan mengejutkan Inggris lewat gol cepat Brian Cipenga.

Gol tersebut berawal dari kelengahan lini belakang Inggris. Noni Madueke gagal menjaga pemainnya sehingga Djed Spence harus menghadapi dua lawan sekaligus. Cipenga memanfaatkan celah itu untuk melepaskan tembakan rendah yang tak mampu dihentikan Jordan Pickford.

Gol tersebut membuat Inggris kehilangan ritme permainan. Mereka beberapa kali kesulitan menguasai pertandingan, bahkan Jude Bellingham mendapat kartu kuning akibat tekel keras yang lahir dari rasa frustrasi.

Selama lebih dari satu jam, ancaman tersingkir lebih awal benar-benar menghantui skuad Thomas Tuchel.

2. Inggris Menciptakan Banyak Peluang, tetapi Mpasi Tampil Gemilang Meski tertinggal, Inggris sebenarnya terus menekan pertahanan RD Kongo. Ezri Konsa nyaris mencetak gol setelah memanfaatkan tendangan bebas Noni Madueke, sementara Bellingham berkali-kali mengancam lewat sundulan maupun tembakan dari luar kotak penalti.

Marcus Rashford juga beberapa kali mampu menembus pertahanan lawan, tetapi penyelesaiannya belum membuahkan hasil. Bahkan Aaron Wan-Bissaka melakukan blok heroik di garis gawang untuk menggagalkan peluang Inggris.

Di bawah mistar, Lionel Mpasi tampil luar biasa. Kiper RD Kongo itu melakukan sejumlah penyelamatan penting, termasuk menepis tembakan Bellingham yang sempat berubah arah.

Pada satu titik, Inggris seolah ditakdirkan gagal mencetak gol meski terus mendominasi pertandingan.