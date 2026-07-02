3 Highlight Utama dari Kemenangan Dramatis Inggris atas Kongo di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Inggris akhirnya memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 2-1 atas RD Kongo. Namun, kemenangan itu diraih dengan perjuangan yang jauh dari kata mudah.
The Three Lions sempat berada di ambang salah satu kegagalan paling memalukan dalam sejarah mereka di turnamen besar. Beruntung, Harry Kane kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak dua gol yang membalikkan keadaan dan mengantar Inggris menghadapi Meksiko di babak berikutnya.
Melansir The Standard, berikut tiga poin penting dari kemenangan dramatis Inggris.
RD Kongo membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap di babak gugur. Tim asuhan Sebastien Desabre tampil berani dan mengejutkan Inggris lewat gol cepat Brian Cipenga.
Baca Juga:Jelang Lawan Meksiko, Thomas Tuchel Akui Inggris Bakal Kesulitan Bermain di Stadion Azteca
Gol tersebut berawal dari kelengahan lini belakang Inggris. Noni Madueke gagal menjaga pemainnya sehingga Djed Spence harus menghadapi dua lawan sekaligus. Cipenga memanfaatkan celah itu untuk melepaskan tembakan rendah yang tak mampu dihentikan Jordan Pickford.
Gol tersebut membuat Inggris kehilangan ritme permainan. Mereka beberapa kali kesulitan menguasai pertandingan, bahkan Jude Bellingham mendapat kartu kuning akibat tekel keras yang lahir dari rasa frustrasi.
Selama lebih dari satu jam, ancaman tersingkir lebih awal benar-benar menghantui skuad Thomas Tuchel.
Meski tertinggal, Inggris sebenarnya terus menekan pertahanan RD Kongo. Ezri Konsa nyaris mencetak gol setelah memanfaatkan tendangan bebas Noni Madueke, sementara Bellingham berkali-kali mengancam lewat sundulan maupun tembakan dari luar kotak penalti.
Baca Juga:Prediksi Meksiko vs Timnas Inggris: Thierry Henry Yakin Three Lions Mustahil Mengulang Comeback Jika Kebobolan Lebih Dulu
Marcus Rashford juga beberapa kali mampu menembus pertahanan lawan, tetapi penyelesaiannya belum membuahkan hasil. Bahkan Aaron Wan-Bissaka melakukan blok heroik di garis gawang untuk menggagalkan peluang Inggris.
Di bawah mistar, Lionel Mpasi tampil luar biasa. Kiper RD Kongo itu melakukan sejumlah penyelamatan penting, termasuk menepis tembakan Bellingham yang sempat berubah arah.
Pada satu titik, Inggris seolah ditakdirkan gagal mencetak gol meski terus mendominasi pertandingan.
Ketika Inggris membutuhkan sosok pembeda, Harry Kane kembali tampil sebagai jawabannya.
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Harry Kane Cs Diprediksi Menang, Tapi Laga Berjalan Alot
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Difavoritkan Lolos ke 16 Besar!
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Swedia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Adrien Rabiot Waspadai Lini Serang Lawan