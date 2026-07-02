Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Tuah Lamine Yamal Bisa Antar La Roja ke 16 Besar

Lamine Yamal diprediksi menjadi senjata utama Timnas Spanyol saat menghadapi Austria pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium, Inglewood. (Instagram @sefutbol)
JawaPos.com — Timnas Spanyol berpeluang besar melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 saat menghadapi Austria pada babak 32 besar di SoFi Stadium, Inglewood, Jumat (3/7/2026) pukul 02.00 WIB.
La Roja lebih diunggulkan berkat kualitas skuad, pengalaman di turnamen besar, serta kreativitas Lamine Yamal yang diprediksi menjadi pembeda dalam laga fase gugur tersebut.
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Timnas Spanyol datang ke pertandingan ini dengan status juara Grup H setelah mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan.
Meski berhasil finis di puncak klasemen, permainan tim asuhan Luis de la Fuente belum sepenuhnya konsisten sepanjang fase grup.
La Roja membuka perjalanan mereka dengan hasil imbang tanpa gol melawan debutan Cape Verde. Setelah itu, performa mereka meningkat drastis ketika membantai Arab Saudi empat gol tanpa balas.
Pada laga terakhir penyisihan grup, Spanyol menundukkan Uruguay dengan skor tipis 1-0. Kemenangan tersebut memastikan mereka lolos sebagai juara grup sekaligus menjaga lini pertahanan tetap solid.
Salah satu kekuatan terbesar Spanyol tetap berada pada kemampuan menguasai bola dan kualitas para gelandangnya.
Rodri, Pedri, hingga Mikel Merino menjadi fondasi permainan yang membuat La Roja mampu mengontrol tempo pertandingan.
Austria memastikan tiket ke fase knockout sebagai runner-up Grup J melalui perjuangan yang tidak mudah. Tim racikan Ralf Rangnick bahkan nyaris tersingkir sebelum berhasil menyamakan kedudukan saat menghadapi Aljazair.
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