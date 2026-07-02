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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 2 Juli 2026 | 15.04 WIB

Belgia Jago Comeback! Dulu Bangkit Hajar Jepang di Piala Dunia 2018, Kini Kirim Senegal Pulang dari Piala Dunia 2026

Youri Tielemans menjadi pahlawan kemenangan Belgia setelah mencetak gol penalti pada penghujung extra time untuk mengalahkan Senegal 3-2 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @belgianreddevils) - Image

Youri Tielemans menjadi pahlawan kemenangan Belgia setelah mencetak gol penalti pada penghujung extra time untuk mengalahkan Senegal 3-2 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @belgianreddevils)

JawaPos.com — Belgia kembali menunjukkan mentalitas luar biasa di Piala Dunia 2026 dengan membalikkan ketertinggalan dua gol untuk menaklukkan Senegal 3-2 pada babak 32 besar, Rabu (2/7/2026).

Kemenangan dramatis lewat penalti Youri Tielemans pada penghujung babak tambahan waktu mengantar Belgia lolos ke 16 besar sekaligus membangkitkan memori comeback legendaris saat menyingkirkan Jepang di Piala Dunia 2018.

Bagaimana Belgia Menumbangkan Senegal Setelah Tertinggal Dua Gol?

Belgia nyaris tersingkir setelah Senegal tampil impresif sejak awal pertandingan.

Habib Diarra membawa wakil Afrika itu unggul pada menit ke-25 sebelum Ismaïla Sarr menggandakan keunggulan pada menit ke-51 melalui salah satu gol terbaik sepanjang turnamen.

Sarr mencetak gol indah setelah mengontrol umpan panjang Moussa Niakhaté dengan sentuhan dada sebelum melepaskan tembakan yang tak mampu dihentikan Thibaut Courtois.

Itu menjadi gol keempat Sarr sepanjang Piala Dunia 2026.

Senegal sebenarnya semakin percaya diri karena tampil tanpa kiper utama Édouard Mendy yang mengalami cedera lutut. Meski begitu, mereka tetap mampu membuat Belgia kesulitan sepanjang lebih dari 80 menit pertandingan.

Harapan Belgia baru muncul ketika Romelu Lukaku yang masuk sebagai pemain pengganti memperkecil ketertinggalan pada menit ke-86.

Tiga menit berselang, Youri Tielemans mencetak gol penyama kedudukan yang memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan.

Editor: Banu Adikara
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