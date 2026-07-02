Belgia Jago Comeback! Dulu Bangkit Hajar Jepang di Piala Dunia 2018, Kini Kirim Senegal Pulang dari Piala Dunia 2026

Youri Tielemans menjadi pahlawan kemenangan Belgia setelah mencetak gol penalti pada penghujung extra time untuk mengalahkan Senegal 3-2 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @belgianreddevils)
JawaPos.com — Belgia kembali menunjukkan mentalitas luar biasa di Piala Dunia 2026 dengan membalikkan ketertinggalan dua gol untuk menaklukkan Senegal 3-2 pada babak 32 besar, Rabu (2/7/2026).
Kemenangan dramatis lewat penalti Youri Tielemans pada penghujung babak tambahan waktu mengantar Belgia lolos ke 16 besar sekaligus membangkitkan memori comeback legendaris saat menyingkirkan Jepang di Piala Dunia 2018.
Baca Juga:Hasil Belgia vs Senegal 3-2 di Piala Dunia 2026: Setan Merah Lolos ke 16 Besar Usai Comeback Lewat Penalti
Belgia nyaris tersingkir setelah Senegal tampil impresif sejak awal pertandingan.
Habib Diarra membawa wakil Afrika itu unggul pada menit ke-25 sebelum Ismaïla Sarr menggandakan keunggulan pada menit ke-51 melalui salah satu gol terbaik sepanjang turnamen.
Sarr mencetak gol indah setelah mengontrol umpan panjang Moussa Niakhaté dengan sentuhan dada sebelum melepaskan tembakan yang tak mampu dihentikan Thibaut Courtois.
Itu menjadi gol keempat Sarr sepanjang Piala Dunia 2026.
Senegal sebenarnya semakin percaya diri karena tampil tanpa kiper utama Édouard Mendy yang mengalami cedera lutut. Meski begitu, mereka tetap mampu membuat Belgia kesulitan sepanjang lebih dari 80 menit pertandingan.
Harapan Belgia baru muncul ketika Romelu Lukaku yang masuk sebagai pemain pengganti memperkecil ketertinggalan pada menit ke-86.
Tiga menit berselang, Youri Tielemans mencetak gol penyama kedudukan yang memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan.
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Harry Kane Cs Diprediksi Menang, Tapi Laga Berjalan Alot
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Difavoritkan Lolos ke 16 Besar!
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Swedia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Adrien Rabiot Waspadai Lini Serang Lawan