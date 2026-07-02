Hasil Amerika Serikat vs Bosnia 2-0 di Piala Dunia 2026: Main 10 Orang, Pochettino Antar Paman Sam Kunci Tiket 16 Besar! 

JawaPos.com — Timnas Amerika Serikat memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Bosnia-Herzegovina 2-0 pada babak 32 besar di Stadion San Francisco Bay Arena, Kamis (2/7/2026).

Meski bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-64 akibat kartu merah Folarin Balogun, tuan rumah tetap mampu mempertahankan keunggulan bahkan menambah gol untuk mengunci kemenangan.

Keberhasilan itu membuat Amerika Serikat mencatatkan pencapaian penting dengan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk empat edisi beruntun.

Tim asuhan Mauricio Pochettino juga sudah ditunggu Belgia yang sebelumnya menyingkirkan Senegal dengan skor dramatis 3-2.

Bagaimana Jalannya Babak Pertama Amerika Serikat vs Bosnia-Herzegovina? Bosnia-Herzegovina lebih dulu memberikan ancaman pada menit ke-10 melalui Ermedin Demirovic yang menerima umpan Edin Dzeko.

Namun, penyelesaian akhirnya masih mampu diamankan kiper Matt Freese sehingga peluang tersebut belum membuahkan gol.

Amerika Serikat mulai meningkatkan intensitas serangan setelah laga berjalan 15 menit. Weston McKennie mengirim umpan matang kepada Antonee Robinson, tetapi Nikola Vasilj tampil sigap untuk menggagalkan peluang tersebut.

Tuan rumah sebenarnya sempat mencetak gol pada menit ke-31 melalui Folarin Balogun. Namun, wasit menganulir gol itu setelah penyerang AS Monaco tersebut lebih dulu berada dalam posisi offside.