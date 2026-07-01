Prediksi Susunan Pemain Amerika Serikat vs Bosnia Herzegovina di 32 Besar Piala Dunia 2026: Tim Ream Ingin Main Cepat

Tim Ream meminta Amerika Serikat bermain cepat saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Dok. IG/@charlottefc)
JawaPos.com - Kapten Timnas Amerika Serikat, Tim Ream, mengungkapkan kunci permainan yang harus diterapkan timnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.
Menurut bek senior Charlotte FC tersebut, Amerika Serikat harus bermain dengan tempo tinggi dan mengalirkan bola secepat mungkin untuk membongkar pertahanan Bosnia dan Herzegovina. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Levi's Stadium, Kamis (2/7/2026) pukul 07.00 WIB.
Ream menilai kecepatan sirkulasi bola menjadi senjata utama untuk membuat pertahanan lawan kehilangan organisasi permainan.
"Kami harus mengalirkan bola secepat mungkin, dari satu sisi ke sisi lain. Kami harus melakukan penetrasi dan mengacaukan formasi pertahanan mereka," ujar Ream seperti dikutip Sportsport.
Bek berusia 38 tahun itu mengatakan strategi tersebut berlaku menghadapi siapa pun, termasuk tim yang memilih bertahan dengan blok rendah maupun melakukan tekanan tinggi.
"Kedengarannya sederhana, tetapi itulah kuncinya menghadapi tim mana pun. Tidak peduli apakah mereka bermain dengan blok tengah, blok rendah, atau melakukan tekanan tinggi. Kami harus mengoper bola dengan cepat dan masuk ke area yang membuat mereka tidak nyaman secepat mungkin," lanjutnya.
Ream juga mengingatkan rekan-rekannya agar tidak meremehkan Bosnia dan Herzegovina. Menurutnya, lawan memiliki kekuatan fisik yang sangat baik dan telah membuktikan kualitasnya dengan menyingkirkan Italia pada babak play-off zona Eropa sebelum lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.
"Dengar, kami tahu mereka tim yang kuat dan sangat tangguh secara fisik. Ada alasan mengapa mereka bisa lolos dan melaju ke fase gugur. Kami harus memperhatikan setiap detail pertandingan," kata Ream.
Meski demikian, mantan bek Fulham itu menegaskan Amerika Serikat tidak ingin terlalu fokus kepada kekuatan lawan.
"Pada akhirnya kami hanya perlu mengkhawatirkan diri sendiri. Kami harus melakukan apa pun yang diperlukan untuk meraih kemenangan dan terus melangkah," tegasnya.
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