Gelar Piala Afrika 2025/2026 Dicabut CAF, Senegal Siap Jalani Sidang Banding di Pengadilan Arbitrase Olahraga

Senegal akan hadapi sidang banding terkait pencabutan gelar Piala Afrika 2025/2026. (@eyelit_studio/Instagram)
JawaPos.com - Federasi sepak bola Senegal (FSF) akan menghadapi sidang penting terkait pencabutan gelar Piala Afrika (AFCON) 2025/2026. Pengadilan Arbitrase Olahraga atau Court of Arbitration for Sport (CAS) resmi menetapkan jadwal persidangan pada 8 Oktober 2026. Sebelumnya, Senegal dinyatakan kalah secara administratif dalam final melawan Maroko yang berlangsung pada 19 Januari oleh komite banding Confederation of African Football (CAF).
Keputusan itu diambil setelah tim Senegal meninggalkan lapangan akibat kecewa dengan keputusan pemberian penalti untuk Maroko di masa injury time. Saat insiden terjadi, skor pertandingan masih imbang tanpa gol.
Penalti yang diberikan kepada Maroko usai tinjauan VAR itu pun sebenarnya gagal dieksekusi oleh Brahim Diaz. Namun, keputusan penalti untuk Maroko itu membuat pelatih Senegal Pape Thiaw menarik timnya keluar lapangan sebagai bentuk protes.
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Senegal kemudian kembali ke lapangan dan berhasil mencetak gol kemenangan melalui Pape Gueye pada babak tambahan waktu dan menutup laga dengan skor 1-0. Sementara itu, pada 17 Maret waktu setempat, komite banding CAF memutuskan untuk menganulir hasil itu dan memberikan kemenangan 3-0 kepada Maroko. Senegal pun langsung mengajukan banding ke CAS pada bulan yang sama.
Dalam pernyataannya, CAS mengonfirmasi bahwa semua pihak yang terlibat, yakni federasi sepak bola Senegal, CAF, serta Federasi Sepak Bola Maroko (FRMF) tidak mencapai kesepakatan untuk mempercepat proses hukum sehingga kasus itu akan berjalan sesuai prosedur standar.
Dilansir dari ESPN, sidang dijadwalkan berlangsung secara tertutup dan CAS menegaskan bahwa putusan tidak akan diumumkan pada hari yang sama dengan pelaksanaan sidang. Hasil sidang CAS nanti menjadi penentu akhir apakah Senegal dapat merebut kembali gelar AFCON yang sebelumnya telah mereka menangkan di lapangan.
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