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Andika Rachmansyah
Kamis, 2 Juli 2026 | 14.22 WIB

Fix! Bek Jangkung Kroasia Denis Kolinger Gabung Persija Jakarta

Pemain baru Persija Jakarta, Denis Kolinger. (instagram @dennis20kolinger) - Image

Pemain baru Persija Jakarta, Denis Kolinger. (instagram @dennis20kolinger)

JawaPos.com - Rumor transfer bek jangkung asal Kroasia, Denis Kolinger, ke Persija Jakarta bukan isapan jempol belaka. Kolinger dipastikan akan bergabung dengan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- pada bursa transfer menjelang Super League 2026/2027.

Nama Kolinger memang santer dikaitkan dengan Persija Jakarta. Sebelumnya, jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore, telah melaporkan bahwa bek setinggi 199 sentimeter itu telah sepakat bergabung ke skuad Macan Kemayoran dengan durasi kontrak dua musim.

Ternyata, kabar tersebut bukan sekadar rumor. Kepastian Kolinger bergabung dengan Persija Jakarta justru dihembuskan oleh klub asalnya, NK Lokomotiva Zagreb. Klub asal Kroasia itu menyampaikan salam perpisahan hangat kepada sang kapten.

Denis Kolinger telah mengakhiri perjalanannya bersama Lokomotiva dan akan melanjutkan kariernya bersama klub Indonesia, Persija Jakarta,” tulis NK Lokomotiva Zagreb dalam akun instagram resminya @nklokomotiva,, dikutip Kamis (2/7/2026).

“Sejak 2016, mulai dari kompetisi domestik hingga pertandingan di level Eropa, Denis menjadi pemimpin kami, pilar di ruang ganti, sekaligus kapten yang selalu memberikan seluruh kemampuan terbaiknya demi seragam biru-putih,” sambungnya.

NK Lokomotiva Zagreb menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kolinger atas kontribusinya. Klub berjuluk Lokosi itu turut mendoakan bek berusia 32 tahun meraih kesuksesan bersama Persija Jakarta.

“Denis, terima kasih atas setiap tekel, duel udara, dan kepemimpinan yang telah kamu tunjukkan. Kami mendoakanmu selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam tantangan barumu bersama Persija Jakarta!,” tutur NK Lokomotiva Zagreb.

Kolinger merupakan figur penting dalam skuad NK Lokomotiva Zagreb, klub yang sudah ia bela sejak 2016. Meski sempat berpindah-pindah, bek berusia 32 tahun itu memutuskan untuk kembali ke klub tersebut pada 2024.

Secara keseluruhan, Kolinger total mencatatkan 211 penampilan dengan kontribusi enam gol dan dua assist. Pemain berusia 32 tahun itu juga dipercaya menjabat sebagai kapten NK Lokomotiva Zagreb.

Editor: Banu Adikara
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