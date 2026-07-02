Belgia Menang Dramatis 3-2 atas Senegal di Piala Dunia 2026, Tielemans jadi Pahlawan Setan Merah

JawaPos.com - Belgia secara dramatis lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah balik menundukkan Senegal 3-2 melalui babak perpanjangan waktu berkat gol penalti Youri Tielemans pada menit ke-120, dikutip dari ANTARA.

Belgia tampil dominan sejak awal pertandingan yang berlangsung di Stadion Seattle pada Kamis dini hari WIB, tetapi justru Senegal yang lebih dulu unggul pada menit ke-25.

Berawal dari serangan yang dibangun Sadio Mane, Habib Diarra sukses menaklukkan Thibaut Courtois untuk membawa Senegal memimpin 1-0.

Belgia berusaha membalas melalui sejumlah peluang Kevin De Bruyne dan Charles De Ketelaere. Namun, pertahanan rapat Senegal membuat skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Pada babak kedua, pelatih Rudi Garcia memasukkan Romelu Lukaku menggantikan De Ketelaere demi menambah daya gedor. Alih-alih menyamakan kedudukan, Belgia justru kembali kebobolan.

Pada menit ke-51, Ismaila Sarr menggandakan keunggulan Senegal lewat sepakan keras setelah menerima umpan lambung akurat di dalam kotak penalti. Senegal pun memimpin 2-0.

Tertinggal dua gol membuat Belgia terus melakukan perubahan, termasuk menarik keluar De Bruyne. Pergantian tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit-menit akhir laga.

Lukaku memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada menit ke-86 setelah menyambar bola dari umpan Thomas Meunier di depan gawang Kiper Mory Diaw.