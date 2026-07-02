Belgia Menang Dramatis 3-2 atas Senegal di Piala Dunia 2026, Tielemans jadi Pahlawan Setan Merah

Youri Tielemans saat laga melawan Mesir. (Dok. IG/@belgianreddevils)
JawaPos.com - Belgia secara dramatis lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah balik menundukkan Senegal 3-2 melalui babak perpanjangan waktu berkat gol penalti Youri Tielemans pada menit ke-120, dikutip dari ANTARA.
Belgia tampil dominan sejak awal pertandingan yang berlangsung di Stadion Seattle pada Kamis dini hari WIB, tetapi justru Senegal yang lebih dulu unggul pada menit ke-25.
Berawal dari serangan yang dibangun Sadio Mane, Habib Diarra sukses menaklukkan Thibaut Courtois untuk membawa Senegal memimpin 1-0.
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Belgia berusaha membalas melalui sejumlah peluang Kevin De Bruyne dan Charles De Ketelaere. Namun, pertahanan rapat Senegal membuat skor 1-0 bertahan hingga turun minum.
Pada babak kedua, pelatih Rudi Garcia memasukkan Romelu Lukaku menggantikan De Ketelaere demi menambah daya gedor. Alih-alih menyamakan kedudukan, Belgia justru kembali kebobolan.
Pada menit ke-51, Ismaila Sarr menggandakan keunggulan Senegal lewat sepakan keras setelah menerima umpan lambung akurat di dalam kotak penalti. Senegal pun memimpin 2-0.
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Tertinggal dua gol membuat Belgia terus melakukan perubahan, termasuk menarik keluar De Bruyne. Pergantian tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit-menit akhir laga.
Lukaku memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada menit ke-86 setelah menyambar bola dari umpan Thomas Meunier di depan gawang Kiper Mory Diaw.
Tiga menit kemudian, Tielemans mencetak gol penyeimbang lewat sundulannya di kotak penalti setelah menyambut umpan lambung Leandro Trossard. Skor menjadi 2-2.
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