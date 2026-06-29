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Bramasta JP
Senin, 29 Juni 2026 | 15.16 WIB

Manchester City Pantau Wonderkid Maroko Ayyoub Bouaddi, Lille Buka Peluang Transfer untuk Tim Liga Inggris

Ayyoub Bouaddi saat berseragam tim nasional Maroko. (AP Photo/Adam Hunger) - Image

Ayyoub Bouaddi saat berseragam tim nasional Maroko. (AP Photo/Adam Hunger)

JawaPos.com - Manchester City belum selesai belanja gelandang tengah baru di bursa transfer musim panas ini. City dikabarkan sedang memantau situasi wonderkid naik daun timnas Maroko Ayyoub Bouaddi.

Ayyoub Bouaddi yang musim lalu bermain untuk Lille kini menjadi topik hangat perbincangan pencinta sepak bola dunia setelah unjuk bakat sejak laga pembuka Piala Dunia. Dia langsung masuk dalam daftar incaran tim papan atas Eropa termasuk Manchester City.

Lille dikabarkan lebih memilih Ayyoub Bouaddi pindah ke Liga Inggris daripada ke klub Prancis lain jika dia hengkang musim panas ini. Bouaddi adalah penggemar Paris Saint Germain dan sempat menyaksikan langsung pertandingan final Liga Champions 2025,” tulis ESPN.

Sebagai pemilik hak terbesar atas transfer sang pemain, Lille akan menunggu tawaran tertinggi dari Inggris. Selain The Citizens, Arsenal dikabarkan juga telah memantau Bouaddi, meskipun saat ini fokus mereka tertuju pada Bruno Guimaraes dari Newcastle.

Memang tidak ada jaminan bahwa bakat berusia 18 tahun itu akan pindah ke Manchester musim panas ini. Salah satu kemungkinannya adalah dia bertahan di Lille selama satu musim lagi dan City kembali menunjukkan minat pada musim panas mendatang.

Tetapi, tim yang musim depan akan dipimpin Enzo Maresca tersebut harus terus memantau opsi pemain lini tengah kelas dunia saat ketidakpastian masa depan gelandang-gelandang mereka seperti, Rodri, Nico Gonzalez dan Tijjani Reijnders.

Tak sampai disitu, The Citizens juga telah kehilangan kapten tim musim lalu Bernardo Silva yang sudah dipastikan bergabung dengan Real Madrid dengan status bebas transfer setelah sembilan tahun menjadi idola di Stadion Etihad.

Jika nantinya juara Piala FA dan Carabao musim lalu ini berhasil mengakusisi Bouaddi ke kota Manchester, maka City telah menambahkan gelandang naik daun kedua setelah mengeluarkan dana sebesar GBP 116 juta untuk merekrut Elliot Anderson dari Nottingham Forest.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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