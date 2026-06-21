Seperti Phil Foden, Jeremy Doku Berniat Tinggalkan Timnas Belgia Demi Temani Istri Melahirkan

JawaPos.com - Pemain sayap timnas Belgia Jeremy Doku mengungkapkan niatnya meninggalkan skuad Piala Dunia 2026 demi menyaksikan kelahiran anak pertamanya. Pemain berusia 24 tahun yang saat ini membela Manchester City itu menegaskan bahwa momen kelahiran sang anak merupakan hal paling penting dalam hidupnya.

Dalam wawancara yang dikutip dari The Athletic, Doku menjelaskan bahwa istrinya, Shireen, diperkirakan akan melahirkan pada pekan kedua Juli. Waktu itu bertepatan dengan fase perempat final turnamen, sehingga berpotensi membuatnya harus meninggalkan tim jika Belgia masih bertahan.

“Ini adalah anak pertama saya, jadi saya pasti ingin berada di sana,” ujarnya.

Meskipun demikian, Doku juga menyadari adanya tanggung jawab profesional sebagai pemain tim nasional. Doku menambahkan bahwa sepak bola melibatkan banyak pertimbangan lain.

“Jika Anda bertanya apa yang saya inginkan, tentu tidak ada yang ingin melewatkan kelahiran anak pertama. Namun, saya juga tahu sepak bola punya banyak konsekuensi lain. Saya yakin federasi memahami situasi pemainnya, kita lihat saja nanti,” kata Doku.

Pernyataan itu pun menuai kritik, salah satunya datang dari presenter L’Equipe, France Pierron. Sang presenter berpendapat bahwa peran ayah tidak terlalu penting dalam proses persalinan. “Anda tidak akan memotong tali pusar; Anda tidak bisa melewatkan Piala Dunia,” ujarnya.

Komentar Pierron pun langsung mendapat tanggapan dari mantan petinju Prancis, Brahim Asloum yang menegaskan bahwa kelahiran anak jauh lebih penting dibandingkan turnamen sepak bola. “Seorang bayi adalah seluruh hidup Anda. Piala Dunia akan berakhir ketika waktunya selesai,” kata Asloum.

Mendengar hal itu, Pierron pun tetap mempertahankan pandangannya dan menyebut bahwa perjalanan pulang hanya akan membuang waktu serta menguras energi emosional pemain.

Namun, pada Sabtu (20/6), Pierron akhirnya melakukan klarifikasi melalui media sosial. Pierron menegaskan bahwa tidak pernah berniat meremehkan peran ayah dalam keluarga dan meminta maaf jika ucapannya menyinggung banyak pihak.