Jordan Pickford Siap Adu Penalti! Inggris Waspadai RD Kongo di Babak Gugur Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Kiper Timnas Inggris Jordan Pickford memastikan The Three Lions siap menghadapi segala kemungkinan saat melawan Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Menurut Pickford, Inggris telah mempersiapkan berbagai skenario, termasuk jika pertandingan harus ditentukan melalui babak adu penalti.

Inggris akan menghadapi Republik Demokratik Kongo pada Rabu (1/7) waktu setempat. Harry Kane dan kawan-kawan melaju ke fase gugur setelah keluar sebagai juara Grup L dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan, unggul atas Kroasia, Ghana, dan Panama.

Memasuki fase gugur, setiap pertandingan harus menghasilkan pemenang. Apabila skor tetap imbang hingga 90 menit, laga akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu selama 2 x 15 menit. Jika masih belum ada pemenang, pertandingan akan ditentukan melalui adu penalti.

Inggris memiliki pengalaman yang tidak selalu menyenangkan dalam adu penalti di turnamen besar. Salah satu kenangan paling pahit terjadi pada final Piala Eropa 2020 ketika The Three Lions kalah dari Italia melalui adu penalti, sehingga gagal mengangkat Trofi Henri Delaunay di hadapan pendukung sendiri.

Karena itu, Pickford memastikan timnya telah mempersiapkan berbagai skenario, termasuk kemungkinan bermain hingga 120 menit dan menjalani adu penalti.

Dikutip dari situs resmi Timnas Inggris, kiper Everton tersebut mengatakan seluruh pemain telah berlatih untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi pada fase gugur.

"Kami harus siap menghadapi segala kemungkinan. Sekarang kami sudah memasuki fase gugur dan apa pun bisa terjadi. Tentu saja kami ingin memenangkan pertandingan dalam 90 menit. Namun, jika harus bermain hingga 120 menit atau melalui adu penalti, kami sudah siap. Kami telah menjalani semua latihan yang diperlukan dan siap menghadapi Republik Demokratik Kongo," ujar Pickford. Baca Juga:Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen

Pickford bukan sosok asing dalam drama adu penalti di Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, ia menjadi salah satu pahlawan kemenangan Inggris saat menyingkirkan Kolombia melalui adu penalti pada babak 16 besar.

Dalam pertandingan tersebut, Pickford menggagalkan tendangan Carlos Bacca dan membantu Inggris memenangi adu penalti pertama mereka di Piala Dunia setelah sekian lama.

Pengalaman tersebut diharapkan kembali menjadi modal penting bagi Pickford apabila Inggris harus menjalani skenario serupa saat menghadapi Republik Demokratik Kongo.