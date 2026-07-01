Inggris vs RD Kongo: Thomas Tuchel Sudah Temukan Cara Bongkar Pertahanan Lawan, Lolos ke 16 Besar Piala Dunia 2026?

Inggris diyakini mampu mengatasi pertahanan rapat RD Kongo. Simak analisis, statistik FIFA, dan prediksi skor jelang laga Piala Dunia 2026. (Dok. England FA)
JawaPos.com – Inggris diyakini memiliki bekal yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat RD Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pengalaman menghadapi tim yang menerapkan formasi lima bek selama fase grup menjadi modal penting bagi pasukan Thomas Tuchel untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar.
Inggris akan menghadapi RD Kongo di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, Rabu (1/7/2026) pukul 23.00 WIB. The Three Lions datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menutup fase grup sebagai juara Grup L.
Selama penyisihan grup, Inggris sempat dibuat frustrasi ketika ditahan Ghana tanpa gol. Saat itu, Ghana tampil dengan formasi 5-4-1 yang sangat rapat sehingga menyulitkan Harry Kane dan kolega menciptakan peluang bersih.
Namun, pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga. Pada laga berikutnya melawan Panama yang juga menggunakan pendekatan serupa, Inggris berhasil menemukan solusi dan menang 2-0.
Pengalaman itu diperkirakan kembali menjadi bekal saat menghadapi RD Kongo yang kemungkinan besar menerapkan formasi 5-3-2, seperti ketika menghadapi Portugal dan Kolombia di fase grup.
Berbeda dengan Ghana yang bertahan sangat dalam, RD Kongo tetap menyisakan dua penyerang saat bertahan. Pola itu membuat mereka tetap berbahaya ketika melakukan serangan balik melalui Yoane Wissa dan Cédric Bakambu.
Meski demikian, Thomas Tuchel dinilai sudah memiliki formula untuk mengatasi sistem pertahanan tersebut.
Dikutip dari Antara, Pelatih asal Jerman itu diperkirakan kembali mengandalkan kombinasi Marcus Rashford, Morgan Rogers, dan Bukayo Saka di belakang Harry Kane. Sementara Jude Bellingham kemungkinan kembali dimainkan lebih ke depan setelah Declan Rice pulih dan siap berduet dengan Elliot Anderson di lini tengah.
Rotasi pemain yang dilakukan Tuchel sepanjang fase grup juga menunjukkan kedalaman skuad Inggris tetap terjaga. Pergantian pemain tidak mengurangi kualitas permainan, bahkan mampu meningkatkan daya serang tim.
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Selain unggul secara materi pemain, Inggris juga memiliki catatan statistik yang lebih baik dibandingkan RD Kongo.
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