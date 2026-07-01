Meksiko Sudah Menunggu! Inggris Wajib Bekuk RD Kongo, Thomas Tuchel Tertekan Menuju 16 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Timnas Meksiko sudah memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026. Kini El Tri tinggal menunggu pemenang duel Inggris kontra RD Kongo. Jika mampu lolos, The Three Lions akan langsung menghadapi tuan rumah dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit di Mexico City.

Hasil itu membuat tuan rumah kini tinggal menunggu pemenang laga Inggris kontra RD Kongo yang digelar pada Rabu (1/7/2026) dini hari 23.00 WIB untuk memperebutkan satu tempat di perempat final.

Kemenangan Meksiko diraih berkat gol Julián Quiñones dan Raúl Jiménez yang memastikan langkah El Tri tetap berlanjut di hadapan pendukung sendiri.

Status sebagai salah satu tuan rumah membuat Meksiko juga tetap bermain di Mexico City pada babak berikutnya.

Bagaimana Peluang Inggris Menghadapi RD Kongo? Inggris datang ke fase gugur dengan status juara Grup L setelah mengumpulkan tujuh poin. Tim asuhan Thomas Tuchel menutup fase grup dengan kemenangan 2-0 atas Panama, unggul satu poin dari Kroasia yang finis sebagai runner-up.

Kepastian lolos bahkan sudah diraih Inggris sebelum laga terakhir fase grup dimainkan.

Hasil pertandingan lain membuat The Three Lions minimal menjadi salah satu tim peringkat ketiga terbaik sebelum akhirnya memastikan diri menjadi juara grup.

Sebagai pemuncak Grup L, Inggris dipasangkan dengan RD Kongo yang finis di posisi ketiga Grup K. RD Kongo merebut tiket ke fase gugur setelah mengalahkan Uzbekistan sehingga berada di belakang Kolombia dan Portugal.

Meksiko Menanti di Babak 16 Besar Apabila mampu mengatasi RD Kongo, Inggris langsung bertemu Meksiko di babak 16 besar. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Mexico City pada Senin (6/7/2026) pukul 07.00 WIB.