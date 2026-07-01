Hajime Moriyasu Yakin Jepang Dekati Level Tim Elite meski Kalah dari Brasil di Piala Dunia

Hajime Moriyasu jadi sosok kunci transformasi Jepang pada Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Perjalanan Jepang di Piala Dunia 2026 memang berakhir dengan kekecewaan. Namun, pelatih Hajime Moriyasu menilai kekalahan dramatis 2-1 dari timnas Brasil justru menunjukkan bahwa Samurai Biru kini semakin mendekati level tim-tim papan atas dunia.
Jepang kembali harus menelan pil pahit di fase gugur setelah kebobolan gol penentu pada menit-menit akhir babak tambahan waktu. Kekalahan dari timnas Brasil ini memperpanjang catatan buruk tiga kali beruntun gagal mempertahankan keunggulan di fase gugur Piala Dunia.
Harapan Jepang untuk meraih kemenangan pertama di babak gugur Piala Dunia sempat terbuka ketika Kaishu Sano mencetak gol pembuka ke gawang timnas Brasil pada menit ke-29. Namun Brasil bangkit lewat sundulan Casemiro pada menit ke-56 sebelum Gabriel Martinelli memastikan kemenangan Selecao di penghujung babak tambahan waktu.
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Empat tahun lalu, Jepang juga harus tersingkir lewat adu penalti melawan Kroasia setelah sempat unggul lebih dulu. Pada Piala Dunia 2018, mereka bahkan sempat memimpin 2-0 sebelum akhirnya kalah 3-2 dari Belgia.
Melansir ESPN, Moriyasu mengakui sejarah belum berpihak kepada timnya. "Kami tidak mampu mencapai tujuan kami kali ini, tetapi kami dapat menargetkan Piala Dunia berikutnya atau mungkin bahkan setelah itu. Kita harus bekerja menuju tujuan itu, dan itulah yang telah kita lakukan," ujar dia.
Dia berharap pengalaman pahit tersebut menjadi bekal bagi generasi berikutnya. "Saya rasa sejarah tidak akan berbaik hati kepada kita. Tetapi jika kita mampu mengatasi tantangan hari ini, mungkin kita akan melihat suatu masa di mana sejarah akan berubah," imbuh dia.
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Meski kalah, Moriyasu melihat banyak perkembangan positif dari performa anak asuhnya saat menghadapi Brasil. Jepang kini tidak lagi terpaut jauh dari negara-negara elite sepak bola dunia.
"Jarak antara kami semakin mengecil sekarang. Brasil adalah tim papan atas dan kami jelas mendekati level itu," tutur Moriyasu.
Dia juga mengingat kembali kegagalan di Piala Dunia sebelumnya sebagai motivasi untuk terus berkembang. "Kita harus meningkatkan permainan kita," papar dia.
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