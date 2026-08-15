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Andika Rachmansyah
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 17.25 WIB

Prediksi Singapura vs Thailand: Gajah Perang Bidik Kemenangan di Semifinal Piala AFF 2026

Pelatih Thailand, Anthony Hudson. Prediksi skor Singapura vs Thailand di semifinal Piala AFF 2026. Thailand lebih diunggulkan, tetapi The Lions punya pertahanan solid. (Dok: Asean United) - Image

Pelatih Thailand, Anthony Hudson. Prediksi skor Singapura vs Thailand di semifinal Piala AFF 2026. Thailand lebih diunggulkan, tetapi The Lions punya pertahanan solid. (Dok: Asean United)

JawaPos.com - Prediksi Singapura vs Thailand pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026 mengarah kepada kemenangan tim tamu. Thailand datang dengan catatan sempurna, tetapi Singapura memiliki satu modal penting: bermain di Stadion Jalan Besar.

Singapura akan menjamu Thailand pada Sabtu (15/8/2026) pukul 20.00 WIB. Laga tersebut menjadi leg pertama semifinal Piala AFF 2026 dan Thailand membidik hasil positif sebelum gantian menjadi tuan rumah pada leg kedua.

Thailand menjadi salah satu kandidat kuat juara setelah tampil sempurna di fase grup. Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan dan menjadi satu-satunya kontestan yang belum kebobolan.

Namun, catatan tersebut tidak membuat Anthony Hudson lengah. Pelatih Thailand itu justru meminta anak asuhnya menjaga fokus penuh karena Singapura dinilai mampu memberikan perlawanan.

"Kami sangat menghormati Singapura. Tidak akan ada sikap lengah dari pihak kami. Sama sekali tidak ada. Itulah pesan yang akan kami sampaikan besok. Sama sekali tidak boleh lengah,” kata Hudson, dilansir dari Asean United, Sabtu (15/8/2026).

"Kami bahkan tidak membiarkan diri kami memikirkan pertandingan kandang. Fokus kami sepenuhnya tertuju pada pertandingan, itulah pendekatan kami. Pertandingan kedua belum ada dalam pikiran kami saat ini," lanjutnya.

Thailand memang memiliki alasan kuat untuk percaya diri.

Gajah Perang menjadi satu-satunya tim yang menyapu bersih kemenangan pada fase grup Piala AFF 2026. Mereka juga belum sekalipun kebobolan sepanjang turnamen.

Catatan tersebut membuat Thailand lebih diunggulkan secara kualitas. Namun, laga di Stadion Jalan Besar berpotensi menghadirkan persoalan berbeda.

Singapura memiliki organisasi pertahanan yang solid di bawah arahan Gavin Lee. The Lions juga menunjukkan grafik positif sepanjang fase grup dan mampu memberikan perlawanan kepada tim-tim kuat di Grup A.

Editor: Hendra
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Sumber: ASEAN United FC
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