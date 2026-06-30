Susunan Pemain Norwegia vs Pantai Gading: The Vikings Turunkan Pejuang Terbaik demi Labrak Pertahanan Les Elephants!

JawaPos.com - Timnas Pantai Gading akan menghadapi Timnas Norwegia pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion AT&T, Arlington, Rabu (1/7) pukul 00.00 WIB.

Pada pertandingan ini kedua tim akan bersaing ketat untuk mendapatkan satu tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, demikian catatan FIFA. Pantai Gading akan menggunakan formasi 4-1-4-1 dan pelatih Emerse Fae mempercayakan posisi penjaga gawang yang sudah menjadi andalan sejak fase grup Yahia Fofana.

Selanjutnya di empat pemain bertahan tim berjuluk Les Elephants terdapat nama Clomand Ghislain Konan, Emmanuel Agbadou, Odilon Kossounou dan Guela Doue, lalu satu gelandang bertahan adalah Ibrahim Sangare.

Pada empat pemain tengah sejajar terdapat nama Yan Diomande, Christ Inao Oulai, Franck Kessie dan Nicolas Pepe, sedangkan posisi ujung tombak dihuni Ange Yoan Bonny.

Sementara itu, Norwegia akan menurunkan para penjuang terbaik mereka yang sempat diisitirahatkan di babak grup kontr Prancis. Tim asuhan pelatih Stale Solbakken itu masih menggunakan formasi 4-3-3 dengan Orjan Nyland sebagai penjaga gawang, lalu empat bek David Moller Wolfe, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer dan Marcus Pedersen.

Tiga gelandang tim berjuluk The Vikings itu akan diisi Patrick Berg, Sander Berge dan Martin Odegaard, sementara trio lini depan dipercayakan kepada Antonio Nusa, Erling Haaland dan Alexander Sorloth.

Berikut susunan pemain Pantai Gading vs Norwegia: