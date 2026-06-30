30 Juni Ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional usai Paraguay Kalahkan Jerman di 32 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Presiden Paraguay Santiago Pena menetapkan 30 Juni sebagai hari libur nasional setelah negaranya meraih kemenangan atas Jerman pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat, sehari sebelum tanggal tersebut.

Paraguay menyingkirkan Jerman untuk melaju ke babak 16 besar melalui babak adu penalti dengan skor 4-3, Selasa WIB atau Senin (29/6) waktu setempat setelah kedua tim bermain imbang 1-1 pada waktu normal dan tambahan waktu. "(Libur) untuk memperingati kemenangan epik tim nasional Paraguay atas juara dunia empat kali Jerman dan kelolosan bersejarah ke babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026," tulis Pena melalui akun resmi X miliknya, Selasa.

Bagi Pena, pencapaian luar biasa ini diukir oleh para pemain di lapangan hijau telah melampaui batas sebuah kompetisi olahraga belaka, sehingga sangat layak untuk diapresiasi oleh seluruh elemen bangsa secara masif.

Langkah politis yang diambil oleh Pena ini menjadikan Paraguay sebagai negara Amerika Selatan kedua yang langsung memberlakukan hari libur nasional di Piala Dunia 2026.

Negara pertama yang melakukannya adalah Ekuador, yang mengalahkan Jerman dengan skor 2-1 pada laga terakhir Grup E saat mereka memastikan diri ke babak 32 besar sebagai salah satu dari delapan peringkat ketiga terbaik.

Di babak 32 besar, Ekuador melawan Meksiko, yang meraih kemenangan sempurna di babak grup tanpa kebobolan sekali pun, pada Stadion Mexico City pada besok Rabu (1/7/2026) pagi WIB.

Los Albirroja, julukan Paraguay, akan menghadapi pemenang antara Prancis dan Swedia di babak 16 besar yang bermain pada Rabu (1/7) pagi WIB di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat.