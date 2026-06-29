Prediksi Susunan Pemain Brasil vs Jepang: Neymar masih Cadangan, Samurai Biru Siap Beri Kejutan!

Carlo Ancelotti diramalkan tidak akan memasukkan nama Neymar sebagai 11 pertama pada laga 32 besar Piala Dunia 2026 melawan Jepang. (@BrasilEdition/X)
JawaPos.com - Laga Brasil melawan Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan.
Duel yang akan berlangsung di NRG Stadium, Houston, Selasa (30/6/2026) dini hari WIB itu diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup.
Brasil melangkah ke fase gugur dengan status juara Grup C. Tim asuhan Carlo Ancelotti menunjukkan performa yang terus meningkat setelah sempat ditahan imbang Maroko.
Selecao kemudian bangkit dengan dua kemenangan meyakinkan atas Haiti dan Skotlandia untuk mengamankan posisi teratas klasemen.
Meski berstatus favorit, Brasil tidak bisa menganggap remeh Jepang. Wakil Asia tersebut datang dengan modal yang sangat baik setelah tampil konsisten sepanjang babak penyisihan.
Jepang sukses mencetak tujuh gol dan belum menunjukkan penurunan performa saat menghadapi lawan-lawan kuat di grup mereka.
Catatan pertemuan terakhir juga menjadi perhatian. Brasil memang memiliki rekor yang sangat dominan atas Jepang dalam sejarah.
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