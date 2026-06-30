Prediksi Susunan Pemain Timnas Inggris vs RD Kongo di 32 Besar Piala Dunia 2026: Noni Madueke Siap Beri yang Terbaik

JawaPos.com - Noni Madueke siap memberikan yang terbaik untuk timnas Inggris saat menghadapi RD Kongo. Laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 tersebut dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Rabu (1/7) pukul 23.00 WIB.

Keberhasilan timnas Inggris menembus babak 32 besar dan akanmelawan RD Kongo membuat Noni Madueke ingin membuat momen indah dalam karirnya. Kepercayaan diri juga diperlukan saat menghadapi babak gugur piala dunia.

"Anda harus merasa seperti itu, Anda adalah pemain top, Anda berada di sini karena suatu alasan. Anda bermain untuk negara Anda di panggung terbesar piala dunia dan Anda harus memiliki kepercayaan diri yang berlebihan pada kemampuan Anda," papar Noni Madueke.

"Karena pada akhirnya, bersama rekan satu tim Anda di lapangan, terserah Anda untuk memberikan yang terbaik. Apa pun yang membuat Anda memiliki pola pikir untuk dapat melakukan itu, saya merasa itu bagus," kata Noni Madueke yang dikutip dari England Football, Selasa (30/6).

Di skuad timnas Inggris, Madueke bermain di posisi yang sama dengan Bukayo Saka. Dia mengaku bahwa hubungan mereka sangat dengan dan tidak ada kecanggungan.

"Sudah diketahui umum bahwa kami sangat dekat. Biasanya akan sedikit canggung [antara dua pemain yang bermain di posisi yang sama]. Tapi tidak, dan saya merasa itu sama sekali tidak memengaruhi hubungan kami," jelas Madueke.

Pemain 24 tahun tersebut berharap dia dan Saka bisa menampilkan performa terbaiknya. Jika mereka tampil apik maka timnas Inggris akan mendapatkan keuntungan.

"Kami menginginkan yang terbaik untuk satu sama lain ketika salah satu dari kami bermain, karena itu berarti jika dia bermain bagus, saya juga bermain bagus, maka Inggris dan Arsenal memiliki peluang lebih baik untuk menang. Dalam hal perbedaan kami, saya pikir saya berkembang di ruang terbuka dan dia berkembang di tengah keramaian," ucap Madueke.