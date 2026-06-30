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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 30 Juni 2026 | 21.09 WIB

3 Pemain Muslim Timnas Tanjung Verde Rutin Salat Bersama Sebelum Laga, Jadi Kekuatan di Piala Dunia 2026

Tanjung Verde lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026. (FIFA) - Image

Tanjung Verde lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026. (FIFA)

JawaPos.com - Tim Nasional Tanjung Verde atau Cape Verde kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026.

Bukan hanya karena keberhasilan mereka lolos dari fase grup hingga melangkah ke babak gugur, tetapi juga karena kisah inspiratif para pemainnya di luar lapangan.

Tiga pemain, yakni Steven Moreira, Jamiro Monteiro, dan Logan Costa, mengungkapkan bahwa mereka selalu melaksanakan salat sebelum pertandingan.

Ketiganya merupakan pemain Muslim di skuad Tanjung Verde dan menjadikan ibadah sebagai bagian dari persiapan menghadapi laga penting.

Dalam kesempatan tersebut, mereka juga menyebut bahwa kebersamaan sebagai sesama Muslim membuat hubungan di antara mereka semakin erat.

Pemain Timnas Tanjung Verde saat menjalani salat berjamaah. (istimewa)

Sebelum tim turun ke lapangan, mereka rutin berkumpul untuk menunaikan salat bersama sebagai bentuk ikhtiar sekaligus memohon kelancaran selama pertandingan.

Kisah ini mendapat respons positif dari banyak penggemar sepak bola. Di tengah persaingan ketat di ajang Piala Dunia, para pemain tetap menjaga keyakinan dan menjalankan ibadah tanpa mengurangi fokus mereka sebagai atlet profesional.

Steven Moreira menjadi salah satu pemain berpengalaman di skuad. Bek berusia 31 tahun itu lahir di Noisy-le-Grand, Prancis, dan sempat memperkuat tim kelompok umur Prancis sebelum memutuskan membela Tanjung Verde pada 2023. Saat ini ia bermain untuk Columbus Crew di Major League Soccer (MLS).

Editor: Edi Yulianto
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