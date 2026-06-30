Juergen Klopp Kritik Soal Gol Jerman Dianulir VAR, Bawa-bawa Arsenal!

JawaPos.com - Juergen Klopp melontarkan kritik tajam terhadap keputusan wasit yang menganulir gol Jonathan Tah saat Jerman menghadapi Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bahkan, mantan pelatih Liverpool itu membawa-bawa nama Arsenal sebagai perbandingan.

Jerman menelan pil pahit setelah tumbang dari Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Der Panzer itu kalah lewat drama adu penalti dengan skor 3-4, setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Kekalahan ini jauh di luar dugaan, mengingat armada Julian Nagelsmann sangat diunggulkan untuk menang.

Dalam laga tersebut, Jerman sejatinya berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 2-1 pada menit ke-102 lewat tandukan Jonathan Tah yang memenangkan duel udara dalam situasi sepak pojok. Akan tetapi, gol tersebut dianulir setelah wasit melakukan peninjauan lewat Video Assistant Referee (VAR).

Wasit menilai Waldemar Anton melakukan pelanggaran dengan menghalangi pergerakan kiper Paraguay, Orlando Gill. Dalam insiden tersebut, Gill sempat terjatuh sebelum bangkit dan mencoba menghalau sundulan Tah. Keputusan kontroversial itu pun menuai banyak kritik, termasuk dari mantan pelatih Liverpool, Juergen Klopp.

Klopp membandingkan gol Tah dengan banyaknya gol yang dicetak Arsenal sepanjang musim lalu saat menjuarai Liga Inggris. Pasalnya, The Gunners - julukan Arsenal - kerap memakai taktik seperti itu dalam situasi sepak pojok. Dan hasilnya, tidak ada pelanggaran yang tercipta.

"Kalau gol seperti itu dianggap tidak sah, maka Arsenal tidak akan menjadi juara Liga Inggris. Sekitar 60 persen gol mereka tercipta dengan cara seperti itu,” ujar Klopp, dilansir dari BBC, Selasa (30/6/2026).

“Kami seharusnya memenangkan pertandingan ketika bola itu masuk ke gawang. Jadi, tentu saja keputusan ini sangat menyakitkan,” tambah dia.

Legenda Timnas Inggris Ikut Mengkritik Wasit Keputusan kontroversial tersebut juga membuat legenda Timnas Inggris, Alan Shearer, bereaksi. Shearer menilai wasit membuat keputusan yang buruk, karena seharusnya gol Tah tidak perlu dianulir.