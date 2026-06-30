Juergen Klopp Kritik Soal Gol Jerman Dianulir VAR, Bawa-bawa Arsenal!

Juergen Klopp, pelatih yang dikenal dengan gaya bermain Gegenpressing, memberikan penilaiannya atas kekalahan Jerman dari Paraguay di Piala Dunia 2026. (Instagram/@kloppo)
JawaPos.com - Juergen Klopp melontarkan kritik tajam terhadap keputusan wasit yang menganulir gol Jonathan Tah saat Jerman menghadapi Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bahkan, mantan pelatih Liverpool itu membawa-bawa nama Arsenal sebagai perbandingan.
Jerman menelan pil pahit setelah tumbang dari Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Der Panzer itu kalah lewat drama adu penalti dengan skor 3-4, setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Kekalahan ini jauh di luar dugaan, mengingat armada Julian Nagelsmann sangat diunggulkan untuk menang.
Dalam laga tersebut, Jerman sejatinya berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 2-1 pada menit ke-102 lewat tandukan Jonathan Tah yang memenangkan duel udara dalam situasi sepak pojok. Akan tetapi, gol tersebut dianulir setelah wasit melakukan peninjauan lewat Video Assistant Referee (VAR).
Baca Juga:Jerman Pulang Lebih Cepat dari Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi dengan Der Panzer?
Wasit menilai Waldemar Anton melakukan pelanggaran dengan menghalangi pergerakan kiper Paraguay, Orlando Gill. Dalam insiden tersebut, Gill sempat terjatuh sebelum bangkit dan mencoba menghalau sundulan Tah. Keputusan kontroversial itu pun menuai banyak kritik, termasuk dari mantan pelatih Liverpool, Juergen Klopp.
Klopp membandingkan gol Tah dengan banyaknya gol yang dicetak Arsenal sepanjang musim lalu saat menjuarai Liga Inggris. Pasalnya, The Gunners - julukan Arsenal - kerap memakai taktik seperti itu dalam situasi sepak pojok. Dan hasilnya, tidak ada pelanggaran yang tercipta.
"Kalau gol seperti itu dianggap tidak sah, maka Arsenal tidak akan menjadi juara Liga Inggris. Sekitar 60 persen gol mereka tercipta dengan cara seperti itu,” ujar Klopp, dilansir dari BBC, Selasa (30/6/2026).
“Kami seharusnya memenangkan pertandingan ketika bola itu masuk ke gawang. Jadi, tentu saja keputusan ini sangat menyakitkan,” tambah dia.
Keputusan kontroversial tersebut juga membuat legenda Timnas Inggris, Alan Shearer, bereaksi. Shearer menilai wasit membuat keputusan yang buruk, karena seharusnya gol Tah tidak perlu dianulir.
"Saya sama sekali tidak setuju dengan keputusan itu. Kiper terjatuh hanya karena sedikit sentuhan dan itu sangat berlebihan. Menurut saya, itu keputusan yang sangat buruk,” kata Shearer.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026