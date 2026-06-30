Jerman Pulang Lebih Cepat dari Piala Dunia 2026, Keputusan Nagelsmann Jadi Sasaran Kritik

Ekspresi kecewa para pemain Jerman setelah kalah adu penalti dari Paraguay pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @germanfootball_dfb)
JawaPos.com - Perjalanan Timnas Jerman di Piala Dunia 2026 harus berakhir lebih cepat. Der Panzer tersingkir di babak 32 besar setelah kalah dramatis dari Paraguay melalui adu penalti, hasil yang sekaligus memperpanjang tren negatif mereka di ajang sepak bola terbesar dunia.
Kekalahan ini menambah daftar hasil mengecewakan Jerman sejak menjadi juara Piala Dunia 2014 di Brasil.
Setelah mengangkat trofi bersama generasi emas mereka, performa Jerman justru terus mengalami penurunan. Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, mereka gagal lolos dari fase grup. Empat tahun kemudian di Qatar, nasib serupa kembali terjadi. Kini, di Piala Dunia 2026, langkah mereka kembali terhenti lebih awal.
Meski banyak pihak menilai kualitas pemain Jerman saat ini tidak sekuat satu dekade lalu, sorotan terbesar tetap mengarah kepada pelatih Julian Nagelsmann.
Sejumlah keputusan yang diambil selama persiapan hingga pertandingan dinilai menjadi faktor penting di balik kegagalan tersebut.
Salah satu keputusan yang paling banyak dipertanyakan adalah pemanggilan kembali Manuel Neuer beberapa pekan sebelum Piala Dunia untuk menggantikan Oliver Baumann.
Langkah itu dianggap terlalu berisiko mengingat Neuer baru kembali dari cedera dan belum memiliki banyak menit bermain di level tertinggi.
Selain itu, Nagelsmann juga dinilai gagal menemukan solusi setelah cedera yang dialami Karl. Absennya pemain tersebut membuat keseimbangan permainan Jerman terganggu, namun perubahan yang dilakukan belum mampu memberikan dampak positif.
Leroy Sane tetap dipercaya sebagai pilihan utama meski performanya sepanjang turnamen belum menunjukkan konsistensi.
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