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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 30 Juni 2026 | 19.11 WIB

Jerman Pulang Lebih Cepat dari Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi dengan Der Panzer?

Timnas Jerman bersiap ladeni Paraguay. (instagram.com/@flowirtz)&nbsp; - Image

Timnas Jerman bersiap ladeni Paraguay. (instagram.com/@flowirtz)&nbsp;

JawaPos.com - Perjalanan Timnas Jerman di Piala Dunia 2026 kembali berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. 

Der Panzer harus angkat koper usai tersingkir pada babak 32 besar setelah kalah dramatis dari Paraguay melalui adu penalti. Hasil tersebut memperpanjang catatan buruk Jerman di ajang Piala Dunia dalam tiga edisi terakhir.

Sejak menjuarai Piala Dunia 2014, performa Jerman justru terus mengalami penurunan. Pada edisi 2018 di Rusia, mereka secara mengejutkan gagal lolos dari fase grup.

Empat tahun kemudian di Qatar, nasib serupa kembali terjadi. Kini, di Piala Dunia 2026, Jerman memang mampu melewati fase grup, namun langkah mereka hanya sampai babak 32 besar.

Artinya, dalam tiga edisi Piala Dunia secara beruntun, Jerman selalu gagal mencapai babak 16 besar. Sebuah catatan yang tentu jauh dari ekspektasi publik mengingat status mereka sebagai salah satu negara tersukses dalam sejarah sepak bola dunia.

Kegagalan kali ini kembali memunculkan berbagai evaluasi terhadap proyek yang dibangun pelatih Julian Nagelsmann.

Selain kualitas skuad yang dinilai belum sekuat generasi sebelumnya, keputusan-keputusan dalam pemilihan pemain dan strategi juga menjadi sorotan.

Di sisi lain, sebagian penggemar masih mengaitkan kemunduran Jerman dengan berbagai peristiwa di luar lapangan yang sempat menyita perhatian pada Piala Dunia 2022. 

Salah satunya adalah aksi para pemain yang menutup mulut saat sesi foto sebelum laga melawan Jepang.

Editor: Edi Yulianto
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