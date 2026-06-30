Profil Yassine Bounou! Pahlawan Maroko Gagalkan Penalti Summerville, Antarkan Belanda Pulang dari Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Kiper Timnas Maroko Yassine Bounou menjadi pahlawan kemenangan saat menyingkirkan Belanda di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Penyelamatan penaltinya atas tendangan Crysencio Summerville membuat Maroko menang adu penalti 3-2 setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit di Estadio BBVA, Selasa (30/6/2026).

Keberhasilan itu memastikan Singa Atlas melangkah ke babak 16 besar sekaligus mengakhiri perjalanan Belanda lebih cepat dari perkiraan.

Bounou kembali membuktikan statusnya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dunia lewat aksi gemilang pada momen paling menentukan.

Siapa Yassine Bounou, Pahlawan Maroko di Adu Penalti?

Yassine Bounou lahir di Montreal, Quebec, Kanada, pada 5 April 1991 dan kini berusia 35 tahun.

Meski lahir di Kanada, ia memilih membela Timnas Maroko dan berkembang menjadi kiper utama yang dikenal memiliki refleks cepat, postur ideal 1,92 meter, serta dominan menggunakan kaki kiri.

Saat ini Bounou memperkuat Al-Hilal SFC setelah bergabung pada 17 Agustus 2023. Berdasarkan data Transfermarkt, kontraknya berlaku hingga 30 Juni 2028 setelah terakhir diperpanjang pada 16 Oktober 2025.