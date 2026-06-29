Prediksi Susunan Pemain Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Virgil van Dijk Soroti Lima Pemain Lawan

JawaPos.com - Kapten Timnas Belanda, Virgil van Dijk, mewaspadai kekuatan Maroko jelang duel babak 32 besar Piala Dunia 2026. Achraf Hakimi hingga Ismael Saibari disebut menjadi ancaman utama. Berikut ini prediksi susunan pemain Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026.

Van Dijk menilai Maroko memiliki banyak pemain berkualitas di setiap lini. Ia secara khusus menyoroti Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Yassine Bounou, Brahim Diaz, hingga gelandang muda Ayyoub Bouaddi.

"Saya memperkirakan pertandingan yang sulit melawan tim dengan banyak kualitas. Mereka memiliki salah satu bek kanan terbaik di Piala Dunia (Achraf Hakimi) dan striker yang sedang dalam performa luar biasa (Ismael Saibari). Dia juga menjalani musim yang sangat baik," ujar Van Dijk, dikutip dari Voetbal International, Senin (29/6/2026).

"Selain itu, Maroko memiliki kiper yang hebat (Yassine Bounou), pelatih yang bagus (Mohamed Ouahbi), Brahim Diaz juga pemain yang bagus, dan gelandang muda Ayyoub Bouaddi telah berkembang dengan sangat baik," lanjut bek Liverpool tersebut.

Pelatih Belanda, Ronald Koeman, mengaku telah menyiapkan strategi untuk meredam kekuatan Maroko. Menurutnya, tim lawan memang memiliki kualitas individu yang tinggi, tetapi tetap memiliki celah yang bisa dimanfaatkan.

"Bagaimana cara melawan Maroko? Dengan menetralisir senjata mereka. Mereka adalah tim yang menyerang dengan pemain-pemain berkualitas. Tetapi seperti setiap tim, mereka juga memiliki titik lemah," kata Koeman.

Koeman berharap Belanda mampu memaksimalkan transisi cepat saat mendapatkan ruang.

"Mereka juga memberikan ruang. Ketika itu terjadi, kami harus menghukumnya melalui kualitas dan permainan transisi. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik dan sayang sekali kedua tim harus bertemu pada babak 32 besar," ujarnya.

Prediksi Susunan Pemain Belanda vs Maroko Belanda (4-3-3):

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo.