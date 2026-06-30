Prediksi Pantai Gading vs Norwegia 1 Juli 2026: Adu Ketajaman Nicolas Pepe dan Erling Haaland!

JawaPos.com - Babak 32 besar Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertandingan menarik saat Pantai Gading menghadapi Norwegia di AT&T Stadium, Arlington, Rabu (1/7/2026) pukul 00.00 WIB.

Kedua tim sama-sama tampil menjanjikan sepanjang fase grup dan datang dengan target besar untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar.

Pertemuan ini menjadi yang pertama bagi kedua negara di level internasional. Meski belum pernah saling berhadapan, keduanya memiliki modal yang cukup kuat untuk menghadirkan pertandingan dengan tempo tinggi dan peluang gol di kedua sisi.

Pantai Gading mencatat sejarah baru dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya. Tim asuhan Emerse Fae tampil cukup konsisten sepanjang penyisihan grup dengan meraih dua kemenangan dari tiga pertandingan.

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Les Elephants membuka perjalanan mereka lewat kemenangan tipis 1-0 atas Ekuador. Setelah itu mereka harus mengakui keunggulan Jerman dengan skor 1-2 dalam laga yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir.

Kekalahan tersebut tidak membuat mental tim runtuh. Pada laga terakhir grup, Pantai Gading bangkit dengan menundukkan Curacao 2-0 melalui dua gol Nicolas Pepe.

Performa tersebut menunjukkan perkembangan permainan Pantai Gading yang semakin berani tampil menyerang.

Selain mengandalkan kekuatan fisik, mereka kini lebih cepat dalam membangun serangan dan memanfaatkan kecepatan para pemain sayap untuk menciptakan peluang.