Merosot Sejak Juara Piala Dunia 2014! Jerman Kembali Gagal Usai Kalah Adu Penalti Lawan Paraguay di 32 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Timnas Jerman kembali mengakhiri perjalanan lebih cepat di Piala Dunia 2026 setelah tersingkir dari Paraguay lewat adu penalti 3-4 pada babak 32 besar di Boston, Amerika Serikat.

Kekalahan itu memperpanjang tren buruk Der Panzer sejak menjuarai Piala Dunia 2014 sekaligus memunculkan pertanyaan besar mengenai arah masa depan sepak bola Jerman di bawah pelatih Julian Nagelsmann.

Mengapa Jerman Masih Sulit Bangkit setelah Juara Dunia 2014? Kegagalan di Piala Dunia 2026 menambah daftar panjang penurunan prestasi Jerman dalam satu dekade terakhir.

Meski berhasil lolos dari fase grup untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2014, langkah mereka kembali terhenti lebih awal setelah kalah dramatis dari Paraguay.

Perjalanan Jerman sebenarnya diawali cukup meyakinkan dengan dua kemenangan di fase grup.

Bahkan kemenangan telak 7-1 atas Curaçao menjadi margin kemenangan terbesar sepanjang turnamen, tetapi hasil tersebut gagal menjadi fondasi untuk melangkah lebih jauh.

Kekalahan 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir fase grup menjadi titik balik yang mengubah momentum. Seusai pertandingan itu, muncul perbedaan pandangan di internal tim mengenai penyebab kekalahan tersebut.

Julian Nagelsmann menolak anggapan anak asuhnya kalah karena kurang memiliki semangat bertanding.