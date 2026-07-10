Prancis Gagal Banding Kartu Kuning Michael Olise Jelang Duel Penting Kontra Maroko di Piala Dunia

JawaPos.com – Prancis dipastikan gagal mengajukan banding atas kartu kuning yang diterima Michael Olise dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan Paraguay.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Kamis (9/7), Pelatih kepala Didier Deschamps mengonfirmasi bahwa FIFA tetap mempertahankan keputusan wasit setelah meninjau permohonan tersebut. Dengan demikian, kartu kuning yang diterima Olise tetap tercatat dan tidak dihapus dari akumulasi kartu.

Michael Olise menerima kartu kuning pada penghujung pertandingan setelah terlibat perselisihan dengan pemain Paraguay, Matias Galarza. Tayangan ulang memperlihatkan kontak yang sangat minim saat Olise meletakkan jarinya di depan mulut lawannya sebelum Galarza terjatuh dan mengklaim terkena pukulan di wajah.

Meski Prancis menilai keputusan tersebut layak ditinjau ulang, FIFA memutuskan kartu kuning tetap berlaku.

Keputusan tersebut membuat Olise berada dalam situasi yang kurang menguntungkan menjelang laga perempat final melawan Maroko. Apabila kembali menerima kartu kuning, pemain FC Bayern Munich itu akan menjalani skorsing sehingga dipastikan absen pada semifinal melawan Spanyol atau Belgia.

Selain Olise, Bradley Barcola dan Manu Kone juga menghadapi ancaman serupa karena telah mengoleksi satu kartu kuning.

Deschamps menegaskan bahwa timnya kini memilih mengalihkan fokus sepenuhnya kepada pertandingan melawan Maroko. Ia enggan mempermasalahkan keputusan FIFA maupun penunjukan wasit Argentina, Facundo Tello, untuk memimpin laga tersebut.