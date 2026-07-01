Jadwal dan Link Live Streaming Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Thomas Tuchel!

Pemain Timnas Inggris bersiap menghadapi Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta. (Instagram @england)
JawaPos.com — Timnas Inggris akan menghadapi Timnas Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Rabu (1/7/2026) pukul 23.00 WIB.
Laga ini menjadi kesempatan bagi skuad asuhan Thomas Tuchel membuktikan konsistensi setelah tampil impresif sepanjang fase grup sekaligus mengamankan tiket ke babak 16 besar.
Timnas Inggris datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat catatan tak terkalahkan selama fase grup. The Three Lions meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang untuk memastikan langkah ke fase gugur.
Kemenangan pertama diraih saat membungkam Kroasia dengan skor 4-2. Setelah itu, Harry Kane dan kawan-kawan kembali menunjukkan kualitasnya dengan mengalahkan Panama 2-0.
Satu-satunya hasil imbang terjadi ketika Inggris ditahan Ghana tanpa gol. Meski gagal mencetak gol pada laga tersebut, pertahanan Inggris tetap tampil solid dan menjadi salah satu kekuatan utama tim racikan Thomas Tuchel.
Performa tersebut membuat Inggris semakin difavoritkan menghadapi Republik Demokratik Kongo.
Selain memiliki kedalaman skuad yang lebih baik, pengalaman bermain di laga besar juga menjadi modal penting bagi tim Tiga Singa.
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Republik Demokratik Kongo bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim berjulukan The Leopards menunjukkan perkembangan positif menjelang babak gugur.
Perjalanan mereka di fase grup diawali dengan hasil imbang 1-1 melawan Portugal. Setelah itu, mereka sempat kalah tipis 0-1 dari Kolombia.
Namun, kebangkitan terjadi pada pertandingan terakhir ketika RD Kongo menaklukkan Uzbekistan dengan skor meyakinkan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan mereka lolos ke babak 32 besar dengan motivasi tinggi.
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