Inggris Tertinggal 0-1 dari RD Kongo saat Turun Minum, Brian Cipenga Bikin Kejutan di Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Inggris berada di ambang kejutan besar pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions tertinggal 0-1 dari RD Kongo hingga turun minum setelah Brian Cipenga mencetak gol cepat dan kiper Dimitry Mpasi tampil luar biasa di bawah mistar.

Gol Cipenga pada menit ketujuh membuat publik Inggris terdiam. Penyerang RD Kongo itu memanfaatkan lemahnya koordinasi lini belakang The Three Lions sebelum melepaskan tembakan keras ke tiang dekat yang gagal dibendung Jordan Pickford.

Media The Athletic menyebut gol tersebut lahir dari buruknya pertahanan Inggris. Jurnalis Stuart James bahkan menilai organisasi lini belakang tim asuhan Thomas Tuchel kembali menjadi sorotan.

"Itu adalah gol yang sangat buruk untuk kebobolan. Bentuk pertahanan Inggris terlihat kacau dan sebenarnya tidak mengejutkan mengingat cara mereka bertahan sepanjang turnamen ini," tulis Stuart James dalam liveblog The Athletic. Inggris Bangkit, tetapi Mpasi Tampil Gemilang Setelah tertinggal, Inggris perlahan mengambil alih penguasaan bola. Namun, pertahanan disiplin RD Kongo membuat Harry Kane dan kawan-kawan kesulitan menciptakan peluang bersih.

Peluang terbaik Inggris datang pada menit ke-30. Jude Bellingham menyambut umpan matang Declan Rice dengan sundulan jarak dekat. Namun, kiper Dimitry Mpasi melakukan penyelamatan gemilang.

Memasuki injury time babak pertama, Mpasi kembali menjadi penyelamat RD Kongo. Kali ini, ia menepis sundulan Bellingham untuk kedua kalinya sehingga keunggulan tim asuhan Sébastien Desabre tetap bertahan hingga turun minum.

The Athletic menyebut penyelamatan Mpasi terhadap sundulan kedua Bellingham sebagai aksi luar biasa.

"Satu lagi penyelamatan besar dari Mpasi. Sundulan Bellingham kembali berhasil ditepisnya," tulis media tersebut. Kane Gagal Dapat Penalti, Wissa Nyaris Gandakan Keunggulan Inggris sempat melancarkan protes keras pada menit ke-44 ketika Harry Kane terjatuh di kotak penalti usai mendapat tekanan dari Axel Tuanzebe dan kiper Mpasi.

Wasit memutuskan tidak memberikan penalti. Keputusan tersebut tetap bertahan setelah ditinjau melalui Video Assistant Referee (VAR), meski Kane terlihat tidak puas.