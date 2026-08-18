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Rian Alfianto
Rabu, 19 Agustus 2026 | 00.34 WIB

Gempa Dahsyat Guncang Indonesia Timur, Presiden Iran Sampaikan Duka dan Tawarkan Bantuan

Presiden Iran Masoud Pezeshkian. (Al Jazeera) - Image

Presiden Iran Masoud Pezeshkian. (Al Jazeera)

JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat Indonesia setelah gempa kuat mengguncang wilayah Indonesia bagian timur dan menimbulkan korban jiwa serta luka-luka pada Sabtu (15/8) kemarin.

Dikutip dari laman resmi Kantor Kepresidenan Iran, Masoud Pezeshkian juga menyatakan kesiapan memberikan bantuan darurat dan medis bagi wilayah yang terdampak.

Pezeshkian menyampaikan dukungan tersebut melalui pesan kepada Prabowo pada Minggu (16/8). Ia secara khusus menyampaikan simpati kepada pemerintah Indonesia, masyarakat yang terdampak, serta keluarga korban bencana.

Selain menyampaikan duka, Presiden Iran menawarkan bantuan untuk mendukung penanganan dampak gempa. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan darurat hingga dukungan medis bagi masyarakat di wilayah terdampak.

"Dalam keadaan sulit ini, sambil menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan dan bantuan medis, saya berdoa kepada Tuhan Yang Mahakuasa untuk memberikan belas kasihan dan pengampunan kepada mereka yang kehilangan nyawa mereka, pemulihan cepat bagi yang terluka, serta kesabaran dan kekuatan bagi para penyintas," kata Pezeshkian dalam pesannya.

Pernyataan Pezeshkian menunjukkan perhatian Iran terhadap situasi kemanusiaan yang muncul setelah gempa mengguncang Indonesia bagian timur.

Tawaran bantuan darurat dan medis menjadi bagian penting dari pesan tersebut. Menurutnya, bantuan semacam itu dibutuhkan terutama dalam fase awal setelah bencana, ketika masyarakat terdampak membutuhkan pertolongan bagi korban luka serta dukungan untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Pezeshkian juga mendoakan para korban yang meninggal dunia serta berharap mereka yang terluka dapat segera pulih.
Ia turut menyampaikan harapan agar masyarakat yang selamat diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi dampak bencana.

Selain persoalan korban, Pezeshkian menyoroti kondisi di wilayah yang terdampak gempa. Ia berharap keadaan di kawasan tersebut segera kembali stabil dan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang.

Editor: Kuswandi
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