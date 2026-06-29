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Hendra Eka
Selasa, 30 Juni 2026 | 06.16 WIB

Link Live Streaming Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Kick-off 00.00 WIB, Cek Prediksi dan Susunan Pemain

Laga Brasil menghadapi Jepang di Kirin Challenge Cup. Pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, Carlo Ancelotti membawa misi membalas kekalahan di Kirin Challenge Cup 2025. (Dok. JFA) - Image

Laga Brasil menghadapi Jepang di Kirin Challenge Cup. Pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, Carlo Ancelotti membawa misi membalas kekalahan di Kirin Challenge Cup 2025. (Dok. JFA)

JawaPos.com Link live streaming Brasil vs Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 banyak diburu pencinta sepak bola. Laga yang mempertemukan salah satu favorit juara dengan wakil terbaik Asia itu akan berlangsung Selasa (30/6) pukul 00.00 WIB. Selain menjadi penentu tiket ke babak 16 besar, duel ini diprediksi menyajikan pertarungan menarik antara kreativitas lini depan Brasil dan kedisiplinan pertahanan Jepang. Berikut jadwal pertandingan, link live streaming, prediksi skor, susunan pemain, hingga rekor head to head kedua tim.

Brasil datang sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia. Tim asuhan Carlo Ancelotti lolos dari fase grup dengan performa impresif, sementara Jepang kembali membuktikan diri sebagai kekuatan Asia yang mampu bersaing dengan negara-negara elite.

Pertandingan diperkirakan berlangsung sengit. Brasil mengandalkan kualitas individu para pemain bintangnya, sedangkan Jepang memiliki organisasi permainan yang disiplin dan kemampuan melakukan transisi cepat.

Bagi penggemar sepak bola di Indonesia, berikut jadwal pertandingan, link live streaming, prediksi laga, susunan pemain, hingga rekor pertemuan Brasil versus Jepang.

Jadwal Brasil vs Jepang Piala Dunia 2026

Pertandingan: Brasil vs Jepang

Babak: 32 Besar Piala Dunia 2026

Hari/Tanggal: Selasa, 30 Juni 2026

Kick-off: 00.00 WIB

Venue: NRG Stadium, Houston, Amerika Serikat

Pemenang pertandingan ini akan melaju ke babak 16 besar dan menghadapi pemenang duel Pantai Gading melawan Norwegia.

Editor: Hendra
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