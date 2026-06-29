Link Live Streaming Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Kick-off 00.00 WIB, Cek Prediksi dan Susunan Pemain

Laga Brasil menghadapi Jepang di Kirin Challenge Cup. Pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, Carlo Ancelotti membawa misi membalas kekalahan di Kirin Challenge Cup 2025. (Dok. JFA)
JawaPos.com – Link live streaming Brasil vs Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 banyak diburu pencinta sepak bola. Laga yang mempertemukan salah satu favorit juara dengan wakil terbaik Asia itu akan berlangsung Selasa (30/6) pukul 00.00 WIB. Selain menjadi penentu tiket ke babak 16 besar, duel ini diprediksi menyajikan pertarungan menarik antara kreativitas lini depan Brasil dan kedisiplinan pertahanan Jepang. Berikut jadwal pertandingan, link live streaming, prediksi skor, susunan pemain, hingga rekor head to head kedua tim.
Brasil datang sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia. Tim asuhan Carlo Ancelotti lolos dari fase grup dengan performa impresif, sementara Jepang kembali membuktikan diri sebagai kekuatan Asia yang mampu bersaing dengan negara-negara elite.
Pertandingan diperkirakan berlangsung sengit. Brasil mengandalkan kualitas individu para pemain bintangnya, sedangkan Jepang memiliki organisasi permainan yang disiplin dan kemampuan melakukan transisi cepat.
Bagi penggemar sepak bola di Indonesia, berikut jadwal pertandingan, link live streaming, prediksi laga, susunan pemain, hingga rekor pertemuan Brasil versus Jepang.
Baca Juga:Starting XI Brasil vs Jepang di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026: Ancelotti Tak Lakukan Perubahan, Moriyasu Beri Kejutan
Pertandingan: Brasil vs Jepang
Babak: 32 Besar Piala Dunia 2026
Hari/Tanggal: Selasa, 30 Juni 2026
Kick-off: 00.00 WIB
Venue: NRG Stadium, Houston, Amerika Serikat
Pemenang pertandingan ini akan melaju ke babak 16 besar dan menghadapi pemenang duel Pantai Gading melawan Norwegia.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026