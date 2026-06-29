Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Berani Hentikan Laju Der Panzer!

Timnas Jerman salah satu tim yang sudah memastikan lolos lolos 32 besar piala dunia. (instagram.com/@flowirtz)
JawaPos.com - Jerman kembali melanjutkan perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Paraguay pada babak 32 besar. Duel yang akan berlangsung di Boston Stadium, Selasa (30/6/2026) dini hari WIB ini diprediksi menjadi salah satu laga menarik karena mempertemukan dua tim dengan karakter permainan yang bertolak belakang.
Der Panzer datang sebagai unggulan setelah tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Tim asuhan Julian Nagelsmann berhasil keluar sebagai juara Grup E meski sempat menelan kekalahan pada pertandingan terakhir.
Di sisi lain, Paraguay melangkah ke fase gugur sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik dengan mengandalkan pertahanan yang disiplin dan permainan yang efektif.
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Jerman tampil produktif selama fase grup. Mereka membuka turnamen dengan kemenangan telak 7-1 atas Curacao sebelum mengalahkan Pantai Gading 2-1.
Meski harus menyerah 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir, hasil tersebut tidak menggagalkan langkah mereka sebagai pemuncak klasemen grup.
Ketajaman lini depan menjadi modal terbesar Jerman menghadapi babak gugur. Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sane, dan Kai Havertz mampu menciptakan banyak peluang sepanjang turnamen.
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Kecepatan serta kreativitas para pemain tersebut membuat Jerman menjadi salah satu tim dengan serangan paling berbahaya sejauh ini.
Dalam lima pertandingan terakhir di semua ajang, Jerman mencatatkan empat kemenangan dan hanya sekali kalah.
Mereka juga sukses mencetak 16 gol dalam periode tersebut, sebuah catatan yang menunjukkan konsistensi lini serang mereka.
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