Prediksi 32 Besar Piala Dunia: Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann Sebut Lawan Paraguay Harus Tampil Sempurna

JawaPos.com - Pelaih kepala timnas Jerman Julian Nagelsmann menyebut Paraguay sebagai lawan yang merepotkan bagi die mannschaft di babak 32 besar piala dunia. Dia meyakini timnya membutuhkan performa sempurna untuk bisa lolos ujian ini.
Timnas Jerman dijadwalkan melakoni pertandingan fase gugur Piala Dunia pertama dalam 12 tahun terakhir. Julian Nagelsmann menyebut laga lawan Paraguay ini sebagai pertandingan hidup-mati. Namun dia yakin para pemain mampu bangkit setelah kekalahan memalukan dari Ekuador di fase grup.
"Mereka (Paraguay) adalah lawan yang merepotkan bagi kami. Di babak kualifikasi piala dunia, mereka sangat jarang kebobolan. Mereka akan memberikan ujian berat bagi timnas Jerman. Ini adalah pertandingan hidup-mati,” ujar Julian Nagelsmann dalam konferensi pers pada Minggu (28/6).
“Para pemain kami akan mengerahkan kemampuan terbaik mereka. Kami harus bersabar. Mereka adalah tim yang bertahan dengan baik dan bermain rapat. Mereka memiliki pemain-pemain berkualitas dan tangguh secara fisik. Kami membutuhkan performa yang sempurna," sambung dia.
Sebelum melangkah ke babak playoff, anak asuhan Nagelsmann menuai kritik setelah penampilan yang naik-turun di fase grup. Mereka sukses melibas Curacao, comeback mengalahkan Pantai Gading, namun kalah dari Ekuador di laga penutup grup.
"Jika kami menang, semuanya terasa sempurna, jika kami mengalami kalah, semuanya jadi kacau. (Tapi) kami bekerja sama dengan baik dan menurut saya, kami bisa menunjukkan betapa solidnya permainan kami sebagai satu kesatuan,” lanjut sang juru taktik.
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“Saya tidak merasa perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun. Saya hanya berusaha mendukung para pemain saya. Yang bisa kami lakukan hanyalah bersiap sebaik mungkin. Kami semua ingin tampil lebih baik dibandingkan saat melawan Ekuador," papar Julian Nagelsmann.
Laga 32 besar pasukan die mannschaft melawan Paraguay ini bakal digelar di Stadion Boston atau yang sering disebut Stadion Gillette, Foxborough, Massachusetts pada Selasa (30/6) dini hari pukul 03.30 WIB.
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