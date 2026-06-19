Kekalahan Qatar dari Kanada di Piala Dunia 2026 Jadi Sorotan, Fans Timnas India Masih Dendam!

JawaPos.com - Kekalahan telak Qatar dari Kanada dalam ajang internasional terbaru ternyata tidak hanya menjadi perbincangan karena skor besar yang tercipta.

Di media sosial, hasil tersebut juga memunculkan kembali kenangan pahit bagi banyak pendukung Timnas India yang masih belum melupakan insiden kontroversial pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Saat Kanada menghancurkan Qatar dengan skor mencolok, sejumlah suporter dari berbagai negara Asia mengungkapkan kepuasan mereka.

Salah satu yang paling vokal adalah pendukung India, yang kembali menyoroti pertandingan melawan Qatar pada putaran kedua kualifikasi yang berlangsung pada Juni 2024 lalu. Mereka masih dendam atas apa yang menimpa timnas kesayangan mereka.

Laga tersebut menjadi salah satu pertandingan terpenting dalam sejarah sepak bola India. Saat itu, India membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Harapan besar muncul setelah mereka berhasil unggul lebih dulu dan mampu mempertahankan keunggulan hingga memasuki fase krusial pertandingan.

Namun, situasi berubah ketika Qatar mencetak gol penyama kedudukan yang langsung memicu perdebatan.

Dalam tayangan ulang yang beredar luas, bola terlihat sudah melewati garis lapangan sebelum dikembalikan ke area permainan dan berujung gol. Meski demikian, wasit tetap mengesahkan gol tersebut.