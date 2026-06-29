Kisah Gila Aljazair vs Austria: Fans Rubah Gurun Rayakan Gol Lawan

Selebrasi Amine Gouiri usai bawa Aljazair unggul atas Yordania. (FIFA)
JawaPos.com - Laga antara Aljazair dan Austria di fase grup Piala Dunia menghadirkan salah satu pertandingan paling dramatis sekaligus unik. Bukan hanya karena skor akhir 3-3, tetapi juga karena hasil pertandingan tersebut memengaruhi nasib tiga negara sekaligus, termasuk Iran yang terus berharap bisa merebut tiket ke babak berikutnya.
Sebelum pertandingan dimulai, hasil imbang sudah cukup untuk mengantarkan Aljazair dan Austria lolos ke babak 32 besar. Namun, ada konsekuensi yang membuat pertandingan semakin menarik. Jika Algeria menang, mereka harus menghadapi Spanyol di fase gugur.
Sementara itu, apabila pertandingan tidak berakhir imbang, Iran berpeluang lolos menggantikan salah satu dari kedua tim tersebut. Memasuki menit ke-60, skor berubah menjadi 2-2. Sejak saat itu tempo pertandingan mulai melambat.
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Aljazair ebih banyak menguasai bola dengan rangkaian operan pendek, sedangkan Austria memilih bertahan melalui pressing di area sendiri tanpa terlalu agresif mengejar kemenangan.
Situasi tersebut membuat jalannya pertandingan terasa berbeda. Bahkan para komentator dikabarkan sempat kesulitan mencari bahan pembahasan karena minimnya peluang berbahaya.
Total, Aljazair mencatat sekitar 720 operan sepanjang pertandingan, angka yang menjadi salah satu sorotan selama siaran berlangsung. Saat pertandingan memasuki masa tambahan waktu, drama justru muncul.
Pada menit ke-90+3, Aljazair tiba-tiba melancarkan umpan terobosan yang berhasil diselesaikan menjadi gol. Skor berubah menjadi 3-2 dan suasana stadion langsung berubah.
Gol tersebut membuat Austria berada di ambang eliminasi. Di sisi lain, kemenangan Aljazairberarti mereka harus menghadapi Spanyol di babak berikutnya.
Tak heran jika banyak pendukung Aljazair di media sosial justru terlihat kebingungan saat tim kesayangan mencetak gol. Beberapa video yang beredar bahkan memperlihatkan suporter Aljazair merayakan gol Austria beberapa saat kemudian.
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