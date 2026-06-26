Aku Tidak Peduli dengan Orang Lain, Mbappe Juga Cetak Gol! Ronaldo Ekspresikan Kekesalan Saat Ditanya Soal Messi

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo akhirnya menunjukkan kelasnya di Piala Dunia 2026. Setelah sempat menuai kritik usai hasil imbang melawan Republik Demokratik Kongo, sang kapten membawa Portugal bangkit lewat kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan pada laga kedua Grup K.

Ronaldo mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut dan sekaligus mengukir sejarah sebagai pemain pertama yang berhasil mencetak gol di enam edisi Piala Dunia berbeda.

Portugal Bangkit Setelah Banyak Dikritik Portugal sebelumnya mendapat sorotan tajam setelah hanya bermain imbang 1-1 pada laga pembuka. Namun, di Stadion Houston, tim asuhan Roberto Martinez tampil jauh lebih meyakinkan.

Ronaldo membuka keunggulan hanya enam menit setelah kick-off. Nuno Mendes kemudian menggandakan skor melalui skema tendangan bebas yang mengecoh pertahanan Uzbekistan.

Sempat muncul harapan bagi Uzbekistan ketika Azizjon Ganiev mencetak gol spektakuler menjelang menit ke-30. Namun, gol tersebut dianulir karena pelanggaran Abbosbek Fayzullaev terhadap Joao Cancelo dalam proses terjadinya gol.

Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan matang Bruno Fernandes. Portugal kemudian menambah dua gol lagi melalui gol bunuh diri lawan dan sepakan keras Rafael Leao untuk menutup pertandingan dengan kemenangan 5-0.

Melansir Football FanCast, usai laga, Ronaldo terlihat meluapkan emosinya dengan berteriak ke arah kamera televisi.

"Aku kembali, aku kembali."