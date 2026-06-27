Sosok Pemain Tertampan Piala Dunia 2026 Terungkap, Fans Portugal Tak Pilih Cristiano Ronaldo

JawaPos.com - Pedro Neto memang belum tampil menonjol bersama Portugal di Piala Dunia 2026. Namun, winger Chelsea itu justru mencuri perhatian di luar lapangan setelah sebuah akun penggemar timnas Portugal menobatkannya sebagai pemain paling tampan di turnamen. Bahkan, Neto berseloroh seluruh rekan setimnya sepakat dengan predikat tersebut, termasuk mengungguli sang megabintang Cristiano Ronaldo.



Penampilan Pedro Neto bersama Portugal di Piala Dunia 2026 tidak terlalu istimewa. Winger Chelsea itu baru mencatat satu umpan gol dan nirgol. Akan tetapi, sebuah akun fans Portugal memberinya prestasi di luar lapangan.

Akun @selecaoportugal menobatkan Neto sebagai pemain paling ganteng di Piala Dunia 2026. Francisco Trigo de Abreu, pembawa acara di konferensi pers pun membahasnya karena Neto bisa mengungguli setidaknya rekan setimnya, Cristiano Ronaldo.

’’Itu bukan hal yang mengejutkan. Meski bukan topik pembicaraan dalam ruang ganti, semua orang dalam tim sepakat bahwa aku memang yang paling tampan,’’ seloroh Neto seperti dilansir dari Mais Futebol.