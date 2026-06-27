Sosok Pemain Tertampan Piala Dunia 2026 Terungkap, Fans Portugal Tak Pilih Cristiano Ronaldo

Selebrasi kemenangan timnas Portugal Cristiano Ronaldo, Pedro Neto, dan Joao Neves. (X/@Cristiano)
JawaPos.com - Pedro Neto memang belum tampil menonjol bersama Portugal di Piala Dunia 2026. Namun, winger Chelsea itu justru mencuri perhatian di luar lapangan setelah sebuah akun penggemar timnas Portugal menobatkannya sebagai pemain paling tampan di turnamen. Bahkan, Neto berseloroh seluruh rekan setimnya sepakat dengan predikat tersebut, termasuk mengungguli sang megabintang Cristiano Ronaldo.
Penampilan Pedro Neto bersama Portugal di Piala Dunia 2026 tidak terlalu istimewa. Winger Chelsea itu baru mencatat satu umpan gol dan nirgol. Akan tetapi, sebuah akun fans Portugal memberinya prestasi di luar lapangan.
Akun @selecaoportugal menobatkan Neto sebagai pemain paling ganteng di Piala Dunia 2026. Francisco Trigo de Abreu, pembawa acara di konferensi pers pun membahasnya karena Neto bisa mengungguli setidaknya rekan setimnya, Cristiano Ronaldo.
’’Itu bukan hal yang mengejutkan. Meski bukan topik pembicaraan dalam ruang ganti, semua orang dalam tim sepakat bahwa aku memang yang paling tampan,’’ seloroh Neto seperti dilansir dari Mais Futebol.
Apakah Anda juga sepakat?
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup