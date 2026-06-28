Leandro Trossard Kecewa, Gagal Hattrick Saat Belgia Hajar Selandia Baru 5-1 di Piala Dunia 2026

Leandro Trossard setelah bobol gawang Selandia Baru. (Dok. Leandro Trossard)
JawaPos.com - Leandro Trossard mengaku kecewa gagal mencetak hattrick saat membawa Belgia menang telak 5-1 atas Selandia Baru pada laga terakhir Grup G Piala Dunia 2026. Winger Arsenal itu akhirnya harus puas mencetak dua gol sebelum ditarik keluar pada menit ke-72.
Dua gol berhasil dipersembahkan Leandro Trossard dalam kemenangan telak melawan Selandia Baru. Gol tersebut tercipta pada menit ke-28 dan 50.
Sebelum mencetak gol pertamanya, Leandro Trossard sempat melepaskan tendangan yang masih membentur tiang gawang. Namun, dia punya firasat bakal mencetak gol setelah peluang tersebut.
"Kami menciptakan banyak peluang sejak awal. Tendangan pertama saya membentur bagian dalam tiang gawang, tetapi kami sudah bisa merasakan firasat bahwa gol itu akan datang," kata Leandro Trossard kepada HLN, Sabtu (27/6).
Pemain Arsenal tersebut punya keinginan mencetak hattrick. Namun, Trossard harus diganti Alexis Saelemaekers pada menit ke-72.
"Tentu saja, saya ingin mencetak hat-trick, tetapi juga menyenangkan bagi pemain lain untuk mendapatkan kesempatan mereka. Setiap orang penting. Itu juga memberikan perasaan yang baik bagi tim," ujar Trossard.
Kemenangan melawan Selandia Baru, membuat timnas Belgia bertahan di Piala Dunia 2026. Trossard mengatakan bahwa timnya tetap tenang meski dua laga mengalami hasil imbang.
"Untunglah kami bisa tetap berada di Seattle. Skenario mimpi buruk untuk pertandingan ini datang dari luar. Kami sendiri selalu tetap tenang dan tahu bahwa kami akan menyelesaikannya," pungkas Leandro Trossard.
Timnas Belgia menjadi juara Grup G dengan meraih lima poin. Di babak ke 32 besar, tim asuhan Rudi Garcia bakal menghadapi tim peringkat ketiga terbaik.
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