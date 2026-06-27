Prediksi Skor Yordania vs Argentina di Piala Dunia 2026, Lionel Messi Berpotensi Diistirahatkan!

Lionel Messi catat sejarah sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. (@leomessi/Instagram).
JawaPos.com - Argentina akan menjalani laga terakhir Grup J Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Yordania di Dallas Stadium, Minggu (28/6/2026) pukul 09.00 WIB.
Pertandingan ini menjadi duel yang mempertemukan dua tim dengan situasi yang sangat berbeda menjelang fase gugur.
Tim asuhan Lionel Scaloni sudah memastikan tiket ke babak 32 besar usai meraih dua kemenangan beruntun.
Enam poin yang dikumpulkan membuat Argentina nyaman di puncak klasemen Grup J dan hanya membutuhkan hasil positif untuk menjaga momentum sebelum memasuki babak knockout.
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Sementara itu, Yordania datang dengan tekanan besar. Debutan Piala Dunia tersebut belum berhasil meraih poin setelah menelan dua kekalahan dari Austria dan Aljazair.
Meski peluang lolos sudah tertutup, laga melawan Argentina tetap menjadi kesempatan berharga untuk menutup perjalanan mereka dengan catatan manis.
Secara kualitas skuad, Argentina masih berada beberapa level di atas Yordania. Kedalaman pemain yang dimiliki Albiceleste memungkinkan Scaloni melakukan rotasi tanpa mengurangi kekuatan tim secara signifikan. Hal itu menjadi keuntungan besar mengingat jadwal pertandingan yang semakin padat.
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Di lini belakang, Emiliano Martinez diprediksi tetap menjadi pilihan utama di bawah mistar. Duet Cristian Romero dan Lisandro Martinez juga masih menjadi andalan untuk menjaga pertahanan tetap solid.
Kombinasi pengalaman dan ketenangan keduanya membuat Argentina sejauh ini belum banyak memberikan ruang kepada lawan.
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