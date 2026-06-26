Prediksi Susunan Pemain Timnas Belgia vs Selandia Baru: Brandon Mechele Percaya Setan Merah Menang

Pemain timnas Belgia Brandon Mechele. (Brandon Mechele)
JawaPos.com - Brandon Mechele percaya diri tim nasional Belgia bakal mengalahkan Selandia Baru. Laga Grup G tersebut dimainkan di BC Place, Sabtu (27/6) pukul 10.00 WIB.
Meski timnas Belgia mengalami hasil imbang dari Mesir dan Iran, Brandon Mechele menegaskan bahwa timnas Belgia masih tetap tenang. Bahkan melawan Selandia Baru, mereka masih sangat percaya diri bakal mengalahkan lawannya itu.
"Ketenangan tetap terjaga di dalam grup setelah hasil imbang melawan Mesir dan Iran. Kami masih percaya diri dan tidak gugup. Dan dengan segala hormat: kami memiliki kualitas yang cukup untuk menang melawan tim seperti Selandia Baru," kata Brandon Mechele yang dikutip dari HLN, Jumat (26/6).
Baca Juga:Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Menurut bek 33 tahun tersebut, timnas Belgia perlu meningkatkan intensitas saat melawan Selandia Baru. Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka kemenangan bisa diraih.
"Hanya saja intensitas kami perlu ditingkatkan. Jika kami berhasil melakukannya, seharusnya tidak menjadi masalah. Hal itu kurang terlihat saat melawan Mesir dan Iran, dan itu menjadi peringatan. Kami akan siap," imbuh Brandon Mechele.
Chris Wood menjadi salah satu pemain Selandia Baru yang diwaspadai oleh timnas Belgia. Bagi Mechele, penyerang Nottingham Forest tersebut sangat berbahaya dalam situasi bola mati.
"Jika kita bisa menetralisirnya, semuanya akan terlihat baik. Selandia Baru sering mengincarnya, dan dia juga berbahaya dalam situasi bola mati," ujar Mechele.
Timnas Belgia dan Selandia Baru sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob:
Selandia Baru (4-2-3-1):
Kiper: Crocombe
Bek: Payne, Surman, Boxall, Cacace
Gelandang: Bell, Stamenic, McCowatt, Singh, Just
Penyerang: Wood
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan