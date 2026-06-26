Prediksi Susunan Pemain Timnas Belgia vs Selandia Baru: Brandon Mechele Percaya Setan Merah Menang

JawaPos.com - Brandon Mechele percaya diri tim nasional Belgia bakal mengalahkan Selandia Baru. Laga Grup G tersebut dimainkan di BC Place, Sabtu (27/6) pukul 10.00 WIB.

Meski timnas Belgia mengalami hasil imbang dari Mesir dan Iran, Brandon Mechele menegaskan bahwa timnas Belgia masih tetap tenang. Bahkan melawan Selandia Baru, mereka masih sangat percaya diri bakal mengalahkan lawannya itu.

"Ketenangan tetap terjaga di dalam grup setelah hasil imbang melawan Mesir dan Iran. Kami masih percaya diri dan tidak gugup. Dan dengan segala hormat: kami memiliki kualitas yang cukup untuk menang melawan tim seperti Selandia Baru," kata Brandon Mechele yang dikutip dari HLN, Jumat (26/6).

Menurut bek 33 tahun tersebut, timnas Belgia perlu meningkatkan intensitas saat melawan Selandia Baru. Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka kemenangan bisa diraih.

"Hanya saja intensitas kami perlu ditingkatkan. Jika kami berhasil melakukannya, seharusnya tidak menjadi masalah. Hal itu kurang terlihat saat melawan Mesir dan Iran, dan itu menjadi peringatan. Kami akan siap," imbuh Brandon Mechele.

Chris Wood menjadi salah satu pemain Selandia Baru yang diwaspadai oleh timnas Belgia. Bagi Mechele, penyerang Nottingham Forest tersebut sangat berbahaya dalam situasi bola mati.

"Jika kita bisa menetralisirnya, semuanya akan terlihat baik. Selandia Baru sering mengincarnya, dan dia juga berbahaya dalam situasi bola mati," ujar Mechele.

Prediksi Susunan Pemain Selandia Baru vs Belgia Timnas Belgia dan Selandia Baru sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob: