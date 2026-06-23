Romelu Lukaku Jadikan Penyelesaian Akhir Penyebab Timnas Belgia Imbang Lawan Iran

Penyerang timnas Belgia Romelu Lukaku saat menghadapi Iran di piala dunia. (Dok. IG/@belgianreddevils)
JawaPos.com - Romelu Lukaku menjadikan penyelesaian akhir sebagai masalah timnas Belgia setelah imbang melawan Iran. Laga grup piala dunia itu berakhir dengan skor 0-0 di SoFi Stadium, Senin (22/6).
Penyerang 33 tahun tersebut menekankan bahwa timnas Belgia akan melakukan analisis dari laga imbang melawan Iran di piala dunia. Romelu Lukaku juga menyayangkan banyaknya peluang yang tidak bisa menjadi gol.
"Kita masih perlu menganalisis apa yang terjadi. Timnas Belgia memiliki banyak peluang, tetapi tidak bisa mencetak gol saat lawan Iran di piala dunia," kata Romelu Lukaku kepada RTBF yang dikutip HNL, Senin (22/6).
Selain penyelesaian akhir, Lukaku merasa rekan setimnya bermain terlalu emosional saat melawan Iran. Dia menginginkan agar seharusnya mereka bermain sesuai dengan rencana.
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"Kami bermain terlalu emosional di momen-momen penting dalam pertandingan. Bagi sebagian orang, ini adalah turnamen pertama mereka... Tapi saya tidak ingin terlalu menekankan hal itu. Saat memulai pertandingan, Anda harus bermain dengan rencana dan tetap berpegang pada rencana tersebut," ujar Lukaku.
Setelah mengalami cedera otot, untuk pertama kalinya Lukaku kembali bermain menjadi starter di timnas Belgia. Meskipun puas dengan performanya, dia kecewa dengan hasil pertandingan.
"Saya puas. Tetapi saya juga sangat kecewa dengan hasilnya. Kami harus memenangkan pertandingan berikutnya," tandas pemain Napoli tersebut.
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Dengan hasil imbang yang diraih, timnas Belgia bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Grup G. Apakah di laga melawan Selandia Baru pada 27 Juni, Romelu Lukaku bisa mencetak gol? Patut ditunggu.
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