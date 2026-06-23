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Bramasta JP
Selasa, 23 Juni 2026 | 20.15 WIB

Usai Dampingi Persalinan Istri, Jeremy Doku Siap Kembali Tampil untuk Timnas Belgia

Jeremy Doku siap kembali tampil untuk Timnas Belgia di piala dunia. (Istimewa) - Image

Jeremy Doku siap kembali tampil untuk Timnas Belgia di piala dunia. (Istimewa)

JawaPos.com - Federasi sepak bola Belgia mengucapkan selamat kepada Jeremy Doku atas kelahiran putranya yang bernama Praise, pada Senin (22/6). Winger Manchester City itu akan kembali bergabung dengan timnas Belgia untuk pertandingan kedua Piala Dunia.

Jeremy Doku absen dalam pertandingan pertama timnas Belgia di Grup G piala dunia melawan Iran yang berakhir 0-0 pada Senin (22/6) karena penyakit pernapasan. Dia diizinkan untuk terbang kembali ke London agar bisa menemani persalinan istrinya.

Hal ini disampaikan dokter timnas Belgia bahwa perawatan medis yang didapat pemain berusia 24 tahun itu sangat dekat dengan momen kelahiran anaknya sehingga sekaligus kehadirannya untuk mendampingi sang istri.

"Karena ia telah menerima perawatan medis (mengenai penyakit pernapasan) yang tepat selama beberapa hari, ia dapat terbang tanpa risiko medis apa pun agar dapat bersama keluarga selama momen yang sangat istimewa ini," ujar dokter timnas Belgia Brahim Hacene.

"Dia didampingi kolega saya, Dr. Brecht De Coninck. Dan semuanya berjalan sempurna, dan ibu, ayah, serta bayinya dalam keadaan sehat walafiat. (Kemudian) Jeremy (Doku) akan bergabung kembali dengan grup (skuad Belgia) besok malam di Seattle," imbud dia.

Kabar positif ini akan menjadi tenaga tambahan saat Belgia menghadapi Selandia Baru pada Sabtu (27/6) dalam pertandingan terakhir Piala Dunia dan membutuhkan kemenangan, setelah membuka turnamen dengan dua hasil imbang.

Saat absen pada laga lawan Iran, posisi Doku digantikan Leandro Trossard dan hasilnya kurang optimal sama seperti di laga pertama saat pemilik nomor punggung 11 di skuad Setan Merah ini menghadapi pertahanan ketat tim nasional Mesir.

Di tengah usaha anak asuhan Rudi Garcia lolos ke babak gugur Piala Dunia, kembalinya winger cepat seperti Doku ini menjadi modal berharga untuk dikembalikan ke susunan sebelas utama tim nasional.

Pasalnya pemain bernama lengkap Jeremy Baffour Doku ini sudah menyumbang total tujuh gol dalam 44 caps yang telah dijalaninya, yang berarti kontribusi sosok berusia 24 tahun ini sangat krusial di pertandingan penutup grup.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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