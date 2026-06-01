72 Jam Pelajari Penalti, Mikel Arteta Komentari Insiden Noni Madueke dan Nuno Mendes

JawaPos.com - Sebelum final Liga Champions, Mikel Arteta tidak hanya sibuk mempersiapkan tim secara teknis. Tactician Arsenal itu juga menonton ulang seluruh keputusan penalti di kompetisi tersebut selama tiga hari terakhir. Langkah itu dilakukan untuk membaca pola dan standar yang digunakan wasit sepanjang turnamen.

Nah, berbekal pengamatan tersebut, Arteta yakin Arsenal seharusnya mendapat penalti pada menit ke-11 perpanjangan waktu. Momen itu terjadi ketika Noni Madueke terlibat kontak dengan bek Paris Saint-Germain, Nuno Mendes.

Namun, wasit Daniel Siebert memilih melanjutkan permainan. VAR juga tidak mengubah keputusan tersebut. “Saya menyaksikan semua penalti di kompetisi ini dalam waktu 72 jam terakhir untuk memahami mana penalti dan tidak,” kata Arteta dikutip dari Football London. “Dan itu (insiden Madueke dengan Mendes) bisa dengan mudah menjadi penalti.”

Meski begitu, mantan wasit Premier League Graham Scott menilai keputusan wasit cukup tepat. Menurutnya, tidak semua kontak fisik di kotak penalti otomatis berujung penalti. “Saat para pemain saling mengunci tangan, mereka berebut untuk mendapatkan ruang, tetapi kontak masih dalam ambang batas yang dapat diterima,” tulis Scott dalam analisisnya di The Athletic.

Sementara itu, terlepas dari insiden tersebut, Arteta tetap mengakui Paris Saint-Germain sebagai salah satu tim terbaik dunia saat ini. Dia menilai Arsenal harus mengambil langkah besar untuk bisa kembali ke final dan mengakhiri penantian gelar Liga Champions.