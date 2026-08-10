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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.24 WIB

Vinicius Junior Diberi Nomor 7 dan Gaji Setara Ronaldo di Madrid

Vinicius Jr. (Bein Sports) - Image

Vinicius Jr. (Bein Sports)

JawaPos.com - Vinicius Junior mendapat kepercayaan besar dari Real Madrid setelah klub memperpanjang kontraknya hingga 2032. 

Kesepakatan tersebut bukan hanya menjadi tanda bahwa Los Blancos masih menjadikan pemain asal Brasil itu sebagai bagian penting dari masa depan klub.

Kontrak baru Vinicius juga membawa satu fakta menarik. Ia disebut mendapatkan bayaran sekitar EUR 22 juta per musim.

Nilai tersebut disebut sama dengan gaji yang pernah diterima Cristiano Ronaldo pada kontrak terakhirnya bersama Real Madrid sebelum meninggalkan klub dan bergabung dengan Juventus pada 2018.

Angka itu membuat posisi Vinicius semakin menarik perhatian. Sebab, pemain berusia 26 tahun tersebut kini berada di level finansial yang pernah ditempati salah satu pemain terbesar dalam sejarah Real Madrid.

Perbandingan dengan Cristiano Ronaldo semakin kuat karena Vinicius juga mengenakan nomor punggung 7. Nomor tersebut sebelumnya begitu identik dengan Ronaldo selama sembilan tahun membela Madrid.

Meski demikian, gaji besar dan nomor 7 tidak serta-merta membuat Vinicius memiliki status yang sama dengan Ronaldo.

Cristiano meninggalkan warisan luar biasa di Santiago Bernabeu. Ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Real Madrid dan membantu klub meraih berbagai trofi bergengsi, termasuk empat gelar Liga Champions.

Vinicius sendiri sudah mulai menunjukkan kemampuan untuk tampil menentukan dalam pertandingan besar. Sejak datang dari Flamengo sebagai pemain muda, ia berkembang secara bertahap hingga menjadi salah satu tumpuan utama lini serang Real Madrid.

Editor: Edi Yulianto
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