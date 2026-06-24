Kirim Pesan ke Haters! Cristiano Ronaldo Pecahkan Rekor Gila, Cetak Gol di 6 Piala Dunia dan Teriak: I’m Back

Cristiano Ronaldo usai menjebol gawang Uzbekistan dan membawa Portugal menang telak 5-0. (Dok. Instagram/@portugal)
JawaPos.com — Cristiano Ronaldo akhirnya menjawab semua kritik dengan cara paling meyakinkan. Kapten Timnas Portugal itu mencetak dua gol saat Portugal menghancurkan Uzbekistan 5-0 di Houston Stadium, Rabu (24/6/2026) dini hari WIB, sekaligus menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mampu mencetak gol di enam edisi Piala Dunia berbeda.
Penampilan gemilang tersebut datang setelah Ronaldo mendapat sorotan tajam akibat tampil kurang maksimal saat Portugal ditahan RD Kongo 1-1 pada laga pembuka Grup K.
Baca Juga:Cristiano Ronaldo Pecahkan Rekor Dunia! Jadi Pemain Pertama yang Selalu Cetak Gol di 6 Edisi Piala Dunia
Namun, hanya dalam satu pertandingan, megabintang berusia 41 tahun itu membalikkan semua keraguan dan mengirim pesan keras kepada para pengkritiknya.
Cristiano Ronaldo hanya membutuhkan enam menit untuk mencatatkan namanya dalam buku sejarah Piala Dunia. Gol pembuka Portugal lahir setelah Joao Cancelo mengirim umpan mendatar dari sisi kanan yang langsung disambar Ronaldo dengan tendangan keras kaki kanan.
Gol tersebut bukan sekadar membawa Portugal unggul 1-0.
Ronaldo resmi menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol dalam enam edisi Piala Dunia berbeda, sebuah rekor yang belum pernah dicapai pemain mana pun sebelumnya.
Portugal terus menekan setelah gol tersebut. Pada menit ke-17, Nuno Mendes menggandakan keunggulan melalui tendangan bebas yang mengejutkan banyak pihak karena Ronaldo tidak mengambil peran sebagai eksekutor.
Uzbekistan sempat mencetak gol lewat Azizjon Ganiev. Namun, VAR menemukan pelanggaran dalam proses gol sehingga wasit membatalkan gol tersebut.
Menjelang turun minum, Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya. Menerima umpan terobosan Bruno Fernandes pada menit ke-39, penyerang Al Nassr itu melepaskan penyelesaian klinis yang membuat Portugal unggul 3-0 hingga jeda.
Baca Juga:Klub Tujuan Masih Rahasia! Julian Alvarez Akui Segera Tinggalkan Atletico Madrid, Barcelona dan PSG Siap Pantau?
Memasuki babak kedua, dominasi tim asuhan Roberto Martinez tidak berkurang. Portugal tetap mengontrol jalannya pertandingan dan membuat Uzbekistan kesulitan mengembangkan permainan.
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia