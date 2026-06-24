Kirim Pesan ke Haters! Cristiano Ronaldo Pecahkan Rekor Gila, Cetak Gol di 6 Piala Dunia dan Teriak: I’m Back

JawaPos.com — Cristiano Ronaldo akhirnya menjawab semua kritik dengan cara paling meyakinkan. Kapten Timnas Portugal itu mencetak dua gol saat Portugal menghancurkan Uzbekistan 5-0 di Houston Stadium, Rabu (24/6/2026) dini hari WIB, sekaligus menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mampu mencetak gol di enam edisi Piala Dunia berbeda.

Penampilan gemilang tersebut datang setelah Ronaldo mendapat sorotan tajam akibat tampil kurang maksimal saat Portugal ditahan RD Kongo 1-1 pada laga pembuka Grup K.

Namun, hanya dalam satu pertandingan, megabintang berusia 41 tahun itu membalikkan semua keraguan dan mengirim pesan keras kepada para pengkritiknya.

Bagaimana Cristiano Ronaldo Mencetak Rekor Bersejarah? Cristiano Ronaldo hanya membutuhkan enam menit untuk mencatatkan namanya dalam buku sejarah Piala Dunia. Gol pembuka Portugal lahir setelah Joao Cancelo mengirim umpan mendatar dari sisi kanan yang langsung disambar Ronaldo dengan tendangan keras kaki kanan.

Gol tersebut bukan sekadar membawa Portugal unggul 1-0.

Ronaldo resmi menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol dalam enam edisi Piala Dunia berbeda, sebuah rekor yang belum pernah dicapai pemain mana pun sebelumnya.

Portugal terus menekan setelah gol tersebut. Pada menit ke-17, Nuno Mendes menggandakan keunggulan melalui tendangan bebas yang mengejutkan banyak pihak karena Ronaldo tidak mengambil peran sebagai eksekutor.

Uzbekistan sempat mencetak gol lewat Azizjon Ganiev. Namun, VAR menemukan pelanggaran dalam proses gol sehingga wasit membatalkan gol tersebut.

Menjelang turun minum, Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya. Menerima umpan terobosan Bruno Fernandes pada menit ke-39, penyerang Al Nassr itu melepaskan penyelesaian klinis yang membuat Portugal unggul 3-0 hingga jeda.

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