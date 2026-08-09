Prediksi Skor Liverpool vs Monaco di Anfield! Ruang Eksperimen Andoni Iraola Berujung Pesta Gol?

JawaPos.com — Liverpool diprediksi meraih kemenangan saat menjamu Monaco di Anfield pada laga persahabatan pramusim, Minggu (9/8/2026) pukul 20.30 WIB.

Andoni Iraola berpeluang menurunkan skuad berkekuatan penuh, termasuk Virgil van Dijk, Alisson Becker, dan Florian Wirtz, dalam persiapan Liverpool menuju musim baru.

Liverpool Punya Modal Positif di Anfield Liverpool memang belum tampil konsisten sepanjang pramusim pertama bersama Andoni Iraola, tetapi laga melawan Monaco menjadi kesempatan untuk memperlihatkan perkembangan tim.

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The Reds sebelumnya mengalahkan Sunderland dan Wrexham sebelum menelan kekalahan 2-4 dari Leeds meski sempat unggul dua gol.

Hasil tersebut menunjukkan masih ada pekerjaan rumah bagi Iraola, terutama dalam menjaga keunggulan dan mengontrol pertandingan setelah unggul.

Duel melawan Monaco sekaligus menjadi kesempatan penting bagi Liverpool untuk menguji komposisi terbaik sebelum kompetisi resmi bergulir.

Liverpool juga memiliki catatan head-to-head yang cukup positif melawan Monaco.

Kedua tim pernah bertemu dua kali pada Liga Champions UEFA 2004/2005, ketika Liverpool akhirnya menjadi juara, dengan salah satu pertemuan di Anfield berakhir 2-0 untuk tuan rumah.