Prediksi Skor Piala Dunia 2026: Prancis vs Norwegia, Bukan Sekadar Laga Formalitas!

Selebrasi timnas Prancis di laga kemenangan atas Irak. (Dok. FIFA)
JawaPos.com – Prediksi skor Timnas Prancis kontra Norwegia di Piala Dunia 2026 akan dibahas pada artikel ini. Kedua tim yang sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar akan saling bertemu pada laga pamungkas penyisihan Grup I.
Laga ini akan dihelat di Boston Stadium, Foxborough, Amerika Serikat pada Sabtu (27/6) pukul 02.00 WIB. Sebelumnnya, Prancis memastikan tiket ke babak 32 besar lewat dua kemenangan, atas Senegal dengan skor 3-1 dan Irak dengan skor telak 3-0.
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Sementara itu, kubu Skandinavia mengunci tiket ke fase gugur lewat kemenangan atas Irak dengan skor 4-1 dan Senegal dengan skor 3-2. Saat ini, Les Bleus -julukan Prancis- menguasai klasemen sementara Grup I dengan perolehan enam poin, jumlah yang sama dengan raihan Norwegia.
Namun posisi klasemen sementara ditentukan oleh selisih gol. Dalam hal ini, Prancis dan Norwegia terpisahkan selisih satu gol.
Meskipun hanya memperebutkan status juara grup, laga ini diperkirakan tetap berlangsung seru. Pasalnya, tim yang akan dihadapi Prancis kali ini berada di level yang berbeda dengan dua lawan sebelumnya.
Norwegia datang bukan sekadar untuk menjadi penggembira, di mana saat ini performa Erling Haaland tengah menuai decak kagum. Selama dua laga di Piala Dunia 2026, bomber Manchester City ini sudah mengemas empat gol.
Di kubu, Prancis, sang megabintang, Kylian Mbappe juga tengah dalam performa apik. Bintang Real Madrid ini sudah mengemas jumlah gol yang sama dengan Haaland. Itu sebabnya, laga ini bukan sekadar formalitas, melainkan perang bintang di lini depan masing-masing tim.
Dari segi rekor pertemuan kedua tim sepanjang sejarah, Prancis lebih unggul. Kedua tim sudah bertemu sebanyak 16 kali. Prancis memenangkan tujuh di antaranya, sedangkan Norwegia menang lima kali dan sisanya berakhir imbang.
Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada FIFA Matchday Mei 2014 silam. Ketika itu, Olivier Giroud dan kolega sukses membantai Norwegia dengan empat gol tanpa balas.
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Kemenangan terakhir Norwegia atas Prancis terjadi pada Agustus 2010. Kala itu, Erik Huseklepp memborong brace pada babak kedua pertandingan.
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